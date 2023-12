Ravens demolem Dolphins para garantir o título da AFC North e a cabeça-de-chave número 1 da conferência

EUqual pode ter sido sua candidatura final ao prêmio de MVP, Lamar Jackson arremessou para 321 jardas e cinco touchdowns, terminando com um rating de passe perfeito e ajudando o Corvos de Baltimore conquistar o primeiro lugar na AFC com uma goleada por 56-19 sobre o Golfinhos de Miami no domingo.

Isaías provavelmente peguei dois TDs para o Corvosque venceu o sexto jogo consecutivo e também encerrou o primeiro AFC Norte título desde 2019, Jacksonprimeira temporada de MVP. Agora Baltimore (13-3) pode descansar Jackson – e qualquer outra pessoa que escolher – no final da temporada regular contra Pitsburgo.

Tyreek Hill sobre se Jaylen Waddle jogará no domingo contra os RavensTwitter

Miami (11-5) também está na pós-temporada, mas agora é o vencedor do próximo fim de semana Golfinhos–Contas jogo levará o AFC Leste. Miami ficou sem duas estrelas ofensivas no recebedor Jaylen Waddle (tornozelo) e correndo de volta Raheem Mostert (joelho, tornozelo).

E agora os Dolphins enfrentam outra lesão potencialmente significativa. Zagueiro Bradley Chubb – com seu time perdendo 30 pontos – teve que ser eliminado faltando 3:05 para o fim, após machucar o joelho.

Serenata com “MVP!” periódico gritos da torcida da casa, Jackson acertou 18 de 21 passes, o que significa que ele terminou o jogo com mais passes para touchdown do que incompletos. Isso é uma façanha de Miami Tua Tagovailoa também conseguiu uma vitória por 70-20 sobre Denver na semana 3.

Jackson também teve uma classificação de aprovação perfeita de 158,3 contra o Miami em 2019. Ele se junta Tom Brady (contra Detroit) como os únicos zagueiros com duas classificações perfeitas contra o mesmo time, com um mínimo de 20 tentativas.

Este confronto contou com a participação de Miami ataque com pontuação mais alta e Baltimore defesa de pontuação mais bem classificada. No início, os Golfinhos levaram a melhor. Eles marcaram no primeiro lance do jogo, quando Tagovailoa lançou um passe de 8 jardas para Cedrick Wilson Jr. Jackson respondeu com um golpe de 20 jardas para Colina da Justiça.

Miami teria feito outro touchdown em sua segunda viagem, mas Monte Tyreek balançou a bola na end zone e os Dolphins chutaram um field goal.

Os Ravens assumiram a liderança definitivamente no segundo quarto, quando Gus Edwards coroou uma corrida de 89 jardas com uma corrida de pontuação de 1 jarda. Depois de outro field goal em Miami, Jackson imediatamente encontrou Zay Flores abriu profundamente para um touchdown de 75 jardas que fez 21-13.

Os Ravens atacaram novamente 94 segundos depois, graças a um par de recepções com uma mão. A primeira foi uma interceptação por Roquan Smitho segundo, um caça-tanques catch-and-run de 35 jardas por Provável na quarta e 7.

Justice Hill retornou o pontapé inicial do segundo tempo em 78 jardas, configurando o lançamento do TD de 7 jardas de Jackson para Likely, que fez o 35-13.

Miami perdia por 35-14 faltando menos de 13 minutos para o final da temporada passada, antes de se recuperar para uma vitória por 42-38 sobre os Ravens. Os Dolphins começaram o quarto período com um touchdown desta vez, um passe de 1 jarda de Tagovailoa para De’Von Achanemas foi Baltimore que fechou com força.

Os Ravens marcharam de volta ao campo e marcaram no passe de 4 jardas de Jackson para Patrick Ricard subir 42-19. Melvin Gordon III adicionou uma corrida de touchdown de 7 jardas e um fumble de Miami levou a outro TD. Tyler Huntley lançou um passe de gol para Charlie Kolar no terceiro para o gol dos 19.

Lesões

As equipes não estavam com força total no início e as lesões continuaram durante todo o jogo. Miami perdeu CB Xavier Howard (pé). Baltimore CB Marlon Humphrey (panturrilha) caiu também. Corvos NT Michael Pierce e S Daryl Worley cada um foi avaliado por um ferimento na cabeça.

A seguir

Golfinhos: Anfitrião Búfalo próximo fim de semana.

Corvos: Anfitrião Pitsburgo próximo fim de semana.