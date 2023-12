‘Real Housewives of Miami’ Lea Black relista a casa em Star Island por US $ 37,5 milhões

Lia Negra e marido Roy Black estão vendendo uma pequena parte de seu portfólio imobiliário… mais uma vez listando sua mansão à beira-mar na famosa Star Island, na Flórida, e isso tem um preço enorme.

Fontes imobiliárias disseram ao TMZ … a ex-estrela de ‘Real Housewives of Miami’ e proprietária da Lea Black Beauty and Skincare e poderosa advogada / marido recolocou a propriedade de luxo na ilha exclusiva e fechada de Miami Beach na segunda-feira por US $ 37.500.000.

A propriedade de 46.429 pés quadrados, que atualmente é a única casa à venda em Star Island, inclui 190 pés de orla marítima, o que é raro na ilha e um cais completo… além de uma casa principal de 9 quartos e uma casa principal de 3 quartos. casa de hóspedes com quarto.

Lea e Roy enfeitaram o apartamento com uma piscina recém-reformada, cinema com capacidade para 10 pessoas, playground infantil com casa na árvore de navio pirata e eletrodomésticos Viking e Sub-Zero de última geração.

Como dissemos a você pela primeira vez… Lea e Roy colocaram a propriedade de mais de um acre à venda em junho de 2021 por US$ 34 milhões… mas fomos informados de que eles o retiraram do mercado alguns meses depois, enquanto consideravam manter uma segunda casa em Miami.

Os potenciais novos proprietários da casa terão alguns vizinhos muito famosos… Star Island também é o lar de grandes estrelas como Diddy, Glória dar Emílio Estefan, Shaquille O’Neal, bilionário dos fundos de hedge Ken Griffin, bilionário Phil Frost dar Rick Ross Quem comprei uma almofada na ilha por US$ 35 milhões em agosto.

Propriedades em Star Island foram vendidas recentemente por algo entre US$ 38 e US$ 85 milhões… e nossas fontes nos dizem que uma mansão de US$ 100 milhões está em construção no terreno ao lado da casa de Lea e Roy.

Lea e Roy não estão se despedindo do 305. Como dissemos, eles têm outra casa em Miami… além de propriedades em Florida Keys, Califórnia e Texas.