Tele Liga Premiada tem sua primeira árbitra.

Rebeca Welch encarregou-se de Fulham partida contra Burnley no sábado, naquele que foi um momento histórico para a primeira divisão da Inglaterra.

Vários torcedores a aplaudiram quando ela saiu do túnel antes do jogo em Chalé de frangoembora Fulham os fãs estavam pessimistas sobre suas chances sem o mexicano Raul Jiménez, que foi expulso em Fulham última partida.

Bem já tinha trabalhado como quarto funcionário no Liga Premiada e fez parte da equipe de arbitragem que acompanhou a partida entre Fulham e Manchester United em 4 de novembro. Ela também arbitrou partidas no Campeonato e Copa da Inglaterra.

Rebecca é árbitra há 13 anos

Bem, 40 anos, é árbitra qualificada desde 2010, inicialmente combinando a sua função com o seu trabalho no Serviço Nacional de Saúde antes de se tornar árbitra a tempo inteiro.

Bem dirigiu partidas importantes no Superliga Femininaassim como o Finais da Copa da Inglaterra Feminina de 2017 e 2020 no Estádio de Wembley.

Nos primeiros minutos da partida, ela marcou O zagueiro do Fulham, Calvin Bassey e foi a primeira reserva dela Liga Premiada carreira, e ela não teve problemas para lidar com o jogo e não tomou nenhuma decisão polêmica ou influenciou o resultado que terminou 2-0 a favor do Burnley.

Premier League adiciona maior diversidade com a chegada de Sam Allison

O Liga Premiada também terá seu primeiro árbitro negro em 15 anos, quando Sam Allison assume o comando da partida entre Luton Town e Sheffield United no Boxing Day na terça-feira, 26 de dezembro.

O Boxing Day é um dos dias mais tradicionais do futebol inglês, tornando-o o primeiro árbitro negro da competição desde Urias Rennie, que se aposentou em 2008.

Em Julho passado, a Federação de Futebol de Inglaterra comprometeu-se a recrutar 50 por cento mais árbitros de origens “historicamente sub-representadas” até 2026.