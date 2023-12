Receita Federal libera mais um lote residual: descubra o montante disponível para saque

O lote residual de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) referente a dezembro de 2023 já está acessível para consulta, com a Receita Federal liberando o sistema na última quarta-feira, 20 de dezembro.

O montante total do lote residual atinge expressivos R$ 370.453.244,97, e a distribuição dos créditos bancários está programada para o dia 28 de dezembro, contemplando um total de 244.476 contribuintes.

Destaque-se que do valor total, R$ 268.895.534,49 são destinados aos contribuintes considerados prioritários, abrangendo diferentes grupos.

Tais como 4.314 idosos com idade superior a 80 anos, 39.830 contribuintes entre 60 e 79 anos, 4.945 indivíduos com alguma deficiência física ou mental ou que enfrentam moléstia grave, além de 8.831 cuja principal fonte de renda é proveniente do magistério.

Adicionalmente, 93.584 contribuintes que optaram pela Declaração Pré-preenchida ou escolheram receber a restituição via Pix também estão incluídos nesse grupo prioritário.

Vale dizer que, os contribuintes não prioritários beneficiados totalizam 92.972, formando um contingente significativo que também terá acesso aos valores de restituição.

A fim de verificar a disponibilidade da restituição, os contribuintes podem acessar o site da Receita Federal e seguir alguns passos simples. Inicialmente, é necessário selecionar a opção “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, escolher a opção “Consultar a Restituição”.

Quer entender melhor? Abaixo, fornecemos um passo a passo para facilitar o processo de consulta lote residual e detalhamos os diferentes públicos atendidos.

Além disso, você vai poder esclarecer outras questões relacionadas que são importantes para os contribuintes que elegíveis para esse recebimento.

Portanto, não perca tempo! Continue conosco essa leitura.

Verificação do lote residual do Imposto de Renda

Se você está ansioso para verificar o lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), a boa notícia é que a Receita Federal torna esse processo simples e acessível.

A consulta desse lote residual pode ser realizada de maneira simples através da página oficial da Receita Federal. Tudo o que o contribuinte precisa fazer é acessar a seção “Meu Imposto de Renda” e escolher a opção “Consultar a Restituição”.

Nesta página, são fornecidas orientações claras sobre os diversos canais disponíveis para realizar a consulta. Os contribuintes têm a opção de realizar consultas simplificadas ou completas, podendo inclusive acessar o extrato de processamento por meio do e-CAC.

No caso de pendências identificadas na declaração, a Receita oferece a facilidade de realizar correções por meio do processo de retificação.

Isso garante que qualquer irregularidade seja prontamente corrigida, assegurando a conformidade e a precisão das informações prestadas.

Além disso, para maior comodidade, a Receita Federal disponibiliza um aplicativo dedicado para tablets e smartphones.

Através desse aplicativo, os contribuintes podem consultar informações importantes, como a liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral do CPF, diretamente nas bases de dados da Receita Federal.

Enfim, a instituição, com essas tecnologias, busca proporcionar uma experiência descomplicada aos contribuintes, facilitando o acesso e a compreensão das informações relacionadas ao lote residual do Imposto de Renda.

Você pode se interessar em ler também:

Informações adicionais importantes sobre esses valores disponíveis

Os reembolsos referentes ao lote residual estão sendo depositados nas contas bancárias indicadas na Declaração de Imposto de Renda, utilizando métodos seguros como transferência direta ou a conveniente chave Pix cadastrada pelo contribuinte.

Entretanto, em situações em que ocorre algum impedimento para o crédito, como a desativação da conta informada, é importante estar ciente de que o montante do lote residual permanecerá disponível no Banco do Brasil (BB) por até um ano, aguardando resgate.

Para facilitar o processo de reagendamento do crédito, os cidadãos têm à disposição duas opções eficientes.

A primeira consiste em acessar o Portal BB no endereço indicado, enquanto a segunda envolve o contato com a Central de Relacionamento BB pelos números 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos).

É fundamental ressaltar que, caso o contribuinte não efetue o resgate da restituição dentro do prazo estipulado de um ano, ainda há uma solução disponível.

Nesse caso, é possível solicitar o valor do lote residual através do Portal e-CAC da Receita Federal. Basta navegar até o menu “Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda” e clicar em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.