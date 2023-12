Receptor do Steelers celebra polêmica polêmica na derrota para o Cardinals

Diontae Johnson marcou um touchdown para o Pittsburgh Steelers no domingo. Isso é uma conquista por si só – já que seu Pro Bowl temporada de 2021, Johnson conseguiu apenas duas capturas de touchdown como o ladrões mudou de Ben Roethlisberger e entrou em seu Kenny Pickett era.

Cópia de segurança Mitchell Trubisky encontrou Johnson para um touchdown no quarto período, na hora do lixo, contra o Cardeais do Arizona no Estádio Acrisure. O touchdown aproximou os Steelers, mas não o suficiente para evitar a reviravolta nas mãos do agora 3-10 Cardeais. O que chamou a atenção da maioria dos telespectadores foi a celebração de Johnson – uma coreografia completa com a bola como adereço lançável.

A celebração revelou-se imediatamente controversa, com os fãs de futebol recorrendo às redes sociais para criticar duramente Johnson por não levar a situação suficientemente a sério.

Johnson criticou duramente

Um ladrões ventilador ligado X (anteriormente Twitter) chamado Johnsoncelebração do “comportamento de perdedor” – um refrão comum de Pitsburgo fãs que já não estão nada apaixonados pelo comportamento do veterano de cinco anos nas últimas semanas.

Johnson na semana passada ficou parado e observou o running back Jaylen Warren se atrapalhou no primeiro quarto do ladrões‘conquistar o Cincinnati Bengals – uma falta de esforço e agitação que Johnson prometeu que não aconteceria novamente.

Talvez Johnson estivesse compensando demais ou apenas muito feliz por chegar à zona final em meio a mais uma temporada difícil. Mas, no final das contas, foi o último gol de uma derrota por 24-10 em Pittsburgh – um resultado que prejudica as chances de 7-5 do Steelers nos playoffs.

Pickett vai perder pelo menos algumas semanas

Claro, Trubisky estava no jogo devido a Pickettlesão no tornozelo, que ocorreu no segundo quarto – pouco antes do Cardeais lançou um touchdown decisivo de 99 jardas.

Pickett se machucou em uma disputa de terceiro para o gol e foi removido para a jogada seguinte – uma transferência de Trubisky que foi interrompida na linha de scrimmage. Pickett não voltou ao jogo, mesmo depois de alguns atrasos relacionados ao clima – uma indicação de que a lesão custará a Pickett vários jogos.

ESPNde Adam Schefter informou que Pickett perderá algumas semanas de ação, o que excluiria o chamador do segundo ano do jogo de quinta à noite contra o Patriotas da Nova Inglaterra e a visita do próximo fim de semana a Indianápolis para enfrentar o Colts.