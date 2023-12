Redução nos preços das passagens aéreas em 2024 é anunciado pelo governo e companhias aéreas

Azul, GOL e Latam, em conjunto com os Ministérios de Portos e Aeroportos, revelaram a primeira fase de um plano para reduzir os preços das passagens aéreas. Essa iniciativa faz parte do projeto de universalização do transporte aéreo pelo governo, visando tornar esse mercado mais inclusivo e acessível à população em geral.

Nesse primeiro estágio, as três companhias nacionais se comprometeram a oferecer mais opções de passagens por até R$ 799, por trecho, dependendo da antecedência da compra do bilhete. O “teto” de preço não será determinado pelo governo, mas pelas próprias empresas.

GOL

A GOL promete disponibilizar 15 milhões de assentos em seus voos por até R$ 699 ao longo de 2024. Além disso, a empresa planeja realizar mais promoções ao longo do período, oferecendo passagens entre R$ 600 e R$ 800 para compras realizadas com mais de 21 dias de antecedência.

O CEO Celso Ferrer da empresa Gol afirmou que haverá promoções semanais, inclusive para passagens compradas de última hora, que é uma grande demanda. Para as situações, em que a compra é feita com pouca antecedência, será oferecido vantagens em bagagens e remarcações.

AZUL

A Azul, pioneira ao se manifestar sobre o plano, garantiu disponibilizar até 10 milhões de passagens por até R$ 799 ao longo do ano. No entanto, para acessar esses preços, será necessário adquirir os bilhetes com pelo menos 14 dias de antecedência.

Além disso, para quem comprar passagens de última hora a preços mais elevados, a empresa oferecerá benefícios como remarcação de bilhetes e despacho gratuito de bagagens.

LATAM



A Latam não estipulou uma quantidade específica nem um preço máximo para suas passagens aéreas, mas anunciou a realização de promoções semanais com um destino sempre custando R$ 199. Estarão disponíveis 10 mil assentos adicionais por dia para essa ação.

No entanto, a companhia anunciou campanhas de orientação para os consumidores sobre a compra de bilhetes, juntamente com alterações em seu programa de fidelidade, o Latam Pass. Agora, os pontos acumulados não terão mais prazo de validade (anteriormente eram válidos por 2 anos) desde que o cliente voe com a Latam.

Preço do Combustível e Questões Judiciais

Apesar dos anúncios, as companhias aéreas continuam a se queixar do aumento no preço do querosene de aviação (QAV), que aumentou 100% entre 2019 e 2022. Em agosto de 2019, o preço médio por litro era de R$ 2,22, enquanto este ano está em R$ 3,64.

O ministro Silva Costa Filho afirmou que o governo está empenhado em reduzir o preço do QAV, além de buscar alternativas para diminuir a judicialização do setor, que consome cerca de R$ 1 bilhão das companhias.

Para reduzir os preços das passagens, o ministro mencionou que o governo está atuando em três frentes distintas. Isso inclui diálogo com a Petrobras e o Ministério de Minas e Energia para reduzir o preço do querosene, envolvimento de outros ministérios para diminuir os preços das passagens, além de buscar soluções com a cúpula do Judiciário para reduzir a alta judicialização.

Além disso, está prevista a construção de 120 novos aeroportos pelo Brasil, um investimento na aviação regional estimado em R$ 5 bilhões até 2026.

Passagens Acima da Média

Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o preço médio das passagens aéreas em setembro foi de R$ 747,66, o valor mais alto desde 2009, que registrou R$ 754,18 (corrigidos pela inflação).

Entretanto, de janeiro a setembro do ano em questão, houve uma diminuição de 7,59% no preço das passagens. Comparação feita com o mesmo período de 2022. Apenas os meses de janeiro, fevereiro e setembro registraram um aumento.

Considerações Finais

Embora esses anúncios não sejam novidade para os viajantes frequentes, os preços e as promessas de promoções e campanhas já eram conhecidos antes deste comunicado.

A expectativa agora é observar se ao longo de 2024 haverá um impacto real nos bolsos dos brasileiros e nas finanças do setor. Por enquanto, esse conjunto de medidas parece estar distante de uma mudança substancial. Porém, se assemelhando a uma estratégia publicitária do que a uma transformação efetiva.