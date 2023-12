Reembolso de Imposto 2023: O que fazer se você ainda tiver pagamentos de impostos pendentes?

Sano após ano, há milhões de dólares no Estados Unidos que não são entregues como parte reembolso de impostos.

Se você for um desses, recomendamos que siga as instruções a seguir para receber seu reembolso.

No IRS “Onde está meu reembolso” página, você precisará inserir seu número de Seguro Social e status de pedido e o valor total em dólares que espera em seu reembolso.

Se você não conseguir obter o status do seu reembolso após verificar on-line, ligue para o IRS para verificar o status do seu reembolso. Os tempos de espera para falar com um representante podem ser longos, mas você pode evitar essas longas esperas usando o sistema telefônico automatizado.

Se você se mudou, você deve notificar o IRS e o USPS

Os cheques de reembolso são enviados para o seu último endereço conhecido. Se você se mudar sem notificar o IRS ou o Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS), seu cheque de reembolso pode ser devolvido ao IRS.

Envie uma mudança de endereço do Formulário 8822 para o IRS e você também deve enviar uma mudança de endereço para o USPS.

Como solicitar uma restituição de imposto de renda federal não reclamada

Se você for elegível para uma restituição de imposto federal, mas não apresentar uma declaração, sua restituição não será reivindicada. Mesmo que você não seja obrigado a apresentar uma declaração, pode ser benéfico apresentá-la se o imposto de renda federal tiver sido retido de seus salários ou se você se qualificar para o Crédito de imposto de renda ganho (EITC).

Você pode não ter apresentado uma declaração de imposto de renda porque seu salário estava abaixo do exigido, mas ainda pode apresentar uma declaração dentro de três anos a partir do prazo final para obter seu reembolso.

Para obter informações sobre sua restituição de imposto estadual, entre em contato com o departamento de receita do seu estado.