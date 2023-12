Reembolso de imposto da Califórnia: onde o pagamento do estímulo será depositado?

Reembolso de impostos são emitidos pelo Tesouro dos EUA quando um pessoa paga mais impostos do que o necessário em sua declaração estadual ou federal, como quando um empregador reteve mais dinheiro do que o necessário do contracheque de seu funcionário.

Além disso, aqueles que apresentam declarações fiscais estimadas a cada trimestre como indivíduos autônomos são frequentemente os indivíduos que recebem um reembolso de impostos pagos em excesso.

No caso do Reembolso de imposto da Califórniaquase 32 milhões de contribuintes e seus dependentes foram beneficiados.

Praticamente todos os outros estados do país ofereceram alguma forma de assistência financeira desde que o governo parou de distribuir os cheques de estímulo reais.

Cada estado tinha seus próprios programas, mas o Receita Federal também continua ajudando Americanos necessitado.

É possível depositar minha restituição de imposto em minha conta bancária?

Alguns contribuintes receberão o pagamento por cartão de débito e, em outros casos, por depósito direto em sua conta bancária, que será feito aos contribuintes elegíveis que preencheram sua declaração de imposto de renda por e-mail.

Os pagamentos com cartão de débito são enviados aos demais contribuintes elegíveis de acordo com as seguintes diretrizes, de acordo com o Conselho de Tributação da Califórnia: