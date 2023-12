Reembolso de imposto de US$ 2.500: como posso saber se receberei meu pagamento no final do mês?

As restituições de impostos são uma entrada de dinheiro bem-vinda, especialmente nesta época do ano, quando os gastos com férias tendem a aumentar junto com as contas. Com isso em mente, os residentes de Montana poderiam ganhar uma quantia de até US$ 2.500 se apresentassem suas declarações dentro do prazo em 2021.

A distribuição da restituição do imposto de renda é planejada pelo Departamento de Receita de Montana a ser concluído até 31 de dezembro, após início do processo em julho.

Mitt Romney critica os apoiadores de Trump no governo: “Faço parte dos republicanos sábios”@therecount

O valor dessa restituição de imposto de renda individual depende da situação do pedido e do valor pago em formulário, que pode ser encontrado na linha 20 do Formulário 2 de Montana 2021.

O reembolso será de US$ 1.250 para contribuintes solteiros ou chefes de família que registraram separadamente, e US$ 2.500 para contribuintes casados ​​que registraram em conjunto.

“Os Montanans pagaram impostos a mais e nós os reembolsaremos”, Governador Greg Gianforte disse em um comunicado. “Espero que esse dinheiro volte para os bolsos dos habitantes de Montana, onde pertence.”

Onde posso verificar o status do meu reembolso?

Os contribuintes não são obrigados a solicitar a restituição do imposto de renda individual. O departamento enviará reembolsos automaticamente para aqueles que se qualificarem.

O processo de restituição começou a distribuir as restituições em julho, mas se você ainda não recebeu a restituição, pode verificar o status da sua restituição de imposto de renda de pessoa física na seção ‘Onde está minha restituição?’ seção no TransAction Portal (TAP) de Montana: https://tap.dor.mt.gov.

Quem se qualifica para este reembolso?

O contribuinte tem direito à restituição do imposto de renda individual se: