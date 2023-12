Reembolso de imposto de US$ 2.500: onde você pode verificar o status do seu pagamento?

Arenda restituição de imposto de até US$ 2.500 serão finalizados para distribuição aos residentes elegíveis de Montana em 31 de dezembro.

O restituições de imposto de renda baseiam-se nas declarações fiscais de 2021 de declarantes solteiros ou casados, observa o Diário da República.

Para ter direito a este reembolso, um contribuinte de Montana deve ter residido no estado durante todo o ano fiscal de 2021 e ter apresentado as declarações fiscais de 2020 e 2021 dentro do prazo.

Além disso, eles não devem ter sido reivindicados como dependentes nos formulários fiscais de outra pessoa e ter um número maior que zero na linha 20. do formulário de imposto de renda Montana 2021.

O meio de comunicação observa que os cheques enviados aos contribuintes elegíveis, a partir de julho passado, oferecem até US$ 2.500 para declarantes conjuntos casados ​​e até US$ 1.250 para declarantes solteiros.

O valor exato que um contribuinte elegível receberá é igual ao valor máximo com base no status do pedido ou ao valor na linha 20 da declaração de 2021o que for menor, detalha a Gazeta.

O Departamento de Receita de Montana observa que os contribuintes que se qualificarem para o reembolso o receberão automaticamente e não precisarão preencher nenhum formulário adicional para receber o pagamento.

Como posso verificar o status do meu pagamento?

Se você ainda não recebeu o pagamento do seu reembolso, primeiro verifique o status do seu reembolso através Onde está meu reembolso? em seu Portal de Transações (TAP).

Se você tiver alguma dívida com o Estado de Montana, seu reembolso poderá ter sido usado para compensar seu saldo.

Se você recebeu um aviso em seu Formulário 2 de 2020, 2021 ou 2022 e não respondeu a esse aviso, o estado reterá seu reembolso até que possa verificar sua identidade. Se você perdeu um aviso do estado, entre em contato com o estado de Montana.