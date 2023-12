Reembolso de Imposto para Famílias Trabalhadoras: Quais os principais motivos pelos quais você não o recebeu?

Tele Crédito Fiscal para Famílias Trabalhadoras é uma nova restituição anual de impostos para residentes de Washington tem requisitos semelhantes aos Crédito de imposto de renda ganho (EITC) e aqui MARCA descreve por que você pode ter sido rejeitado.

O valor da restituição de imposto pode variar de US$ 50 a US$ 1.200, tudo dependendo do atendimento aos requisitos de elegibilidade, como nível de renda e número de filhos qualificados. Trabalhadores indocumentados e outros que usam um Número de Identificação de Pessoa Física (ITIN) para declarar seus impostos também são elegíveis para este benefício.

Todos os anos, os contribuintes têm até 31 de dezembro para apresentar o pedido após preencherem a declaração de imposto de renda federal.

Por que o reembolso do imposto para famílias trabalhadoras em Washington está atrasado?

O Crédito Fiscal para Famílias Trabalhadoras (WFTC) foi aprovado e financiado pela legislatura estadual em 2021. Espera-se que o crédito fiscal alcance mais de 400.000 famílias e beneficie uma em cada três crianças no estado, mas se você ainda não o está recebendo, há alguns motivos que pode atrasar o processo de inscrição e reembolso.

De acordo com informações do Departamento de Receita do Estado de Washington esta é a lista de possíveis motivos pelos quais o processo de inscrição e o reembolso podem atrasar:

Informações ausentes ou incompletas : sua inscrição poderá levar mais tempo para ser processada se você tiver informações ausentes, incompletas ou incorretas. Certifique-se de verificar se está completo, se todas as partes do requerimento estão assinadas e verifique a veracidade das informações antes de enviá-lo.

: sua inscrição poderá levar mais tempo para ser processada se você tiver informações ausentes, incompletas ou incorretas. Certifique-se de verificar se está completo, se todas as partes do requerimento estão assinadas e verifique a veracidade das informações antes de enviá-lo. Cheque em papel em vez de depósito direto : se você solicitou seu reembolso em cheque, pode demorar mais para receber um cheque do que para depósito direto. Os cheques enviados geralmente chegam de 5 a 7 dias úteis a partir do momento em que seu desconto foi enviado.

: se você solicitou seu reembolso em cheque, pode demorar mais para receber um cheque do que para depósito direto. Os cheques enviados geralmente chegam de 5 a 7 dias úteis a partir do momento em que seu desconto foi enviado. Inscrição enviada por correio : Se você preencher seu requerimento em papel e enviá-lo pelo correio para o departamento, o requerimento em papel demorará mais para chegar até eles.

: Se você preencher seu requerimento em papel e enviá-lo pelo correio para o departamento, o requerimento em papel demorará mais para chegar até eles. Aplicativos duplicados : O envio de múltiplas inscrições causará atrasos significativos no processo de inscrição.

: O envio de múltiplas inscrições causará atrasos significativos no processo de inscrição. Documentos de apoio em outros idiomas: Se a sua inscrição ou documentos de apoio estiverem em um idioma diferente do inglês, eles precisarão traduzir esses materiais, o que pode adicionar mais duas semanas ao processo.

As inscrições para o ano fiscal de 2022 serão aceitas até 31 de dezembro e caso você tenha dúvidas sobre a situação do seu Crédito Fiscal para Famílias Trabalhadoras inscrição, entre em contato com as Famílias Trabalhadoras do Departamento do Tesouro Linha direta de crédito fiscal De segunda a sexta, das 08h00 às 17h00, pelo telefone 360-763-7300.