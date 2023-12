Regis Prograis ‘provavelmente teria feito MMA’ em vez do boxe se o esporte fosse maior quando ele estava chegando

Enquanto Regis Prograis se prepara para o que pode ser a maior luta de boxe de sua carreira, no sábado, um caminho diferente poderia tê-lo levado ao MMA.

O atual campeão meio-médio leve do WBC, que enfrenta Devin Haney em sua próxima luta, revelou que realmente adora MMA e mantém uma foto do ex-campeão de duas divisões do UFC, Conor McGregor, na parede de sua academia. Além disso, Prograis realmente treina MMA nas horas vagas, e há um universo alternativo onde ele poderia ter escolhido esse esporte se houvesse mais oportunidades disponíveis quando ele olhasse para o futuro.

“Sinceramente, não vou mentir para vocês, se o MMA fosse grande quando eu estava chegando, provavelmente teria feito MMA”, disse Prograis no A hora do MMA. “Porque eu gosto desse tipo de coisa.

“Minha esposa é brasileira, então passei muito tempo no Brasil. Quando estou lá, pratico muito grappling e jiu-jitsu brasileiro e coisas assim. Na verdade, gosto muito desse esporte, mas por acaso sou boxeador. Gosto do esporte.”

Acontece que o Prograis não estava apenas treinando em academias de MMA aleatórias quando viajava para o Brasil, mas sim em uma das melhores instalações do país.

“Treinei com Pedro Rizzo”, disse Prograis. “Treinei com José Aldo quando estive no Brasil. Todos aqueles caras lá fora me mostraram muito amor, então eu gosto de MMA.”

Segundo Prograis, ele cruzou com Aldo logo após o momento mais devastador de sua carreira, o que provavelmente os impediu de se reunirem para um sparring, mas ele está sempre aberto a colaborar novamente com o brasileiro no futuro.

“Quando o conheci, ele estava saindo daquela derrota para Conor McGregor”, explicou Prograis. “Então ele era meio duvidoso, mas ainda era o Rei do Rio. Saímos algumas vezes. Na verdade, deveríamos treinar um dia, mas isso nunca aconteceu. Ele estava em uma festa ou algo assim na noite anterior e isso nunca aconteceu.”

Por mais que adorasse MMA, Prograis obviamente fez uma grande carreira no boxe, onde atualmente é classificado como um dos melhores lutadores até 140 libras do mundo.

Enquanto isso, Haney estará se testando em uma categoria de peso maior depois de se estabelecer como o melhor dos melhores no peso leve com uma vitória sobre Vasyl Lomachenko em maio.

Haney ostenta um recorde perfeito de 30-0 em sua carreira, mas Prograis acredita que desta vez ele foi mordido um pouco mais do que pode mastigar.

“Eu sei que ele é maior”, disse Prograis. “Ele tem uma estrutura maior. Ele provavelmente estava lutando para fazer 135. Acho que ele precisava chegar a 140. Ainda estou surpreso que ele tenha aceitado essa luta. Muita gente ficou surpresa por ele ter aceitado essa luta. Ele estava sendo tocado aos 135 e eu sou um dos maiores perfuradores aos 140, então vai ser uma grande diferença.

“No final das contas, eu realmente sinto que vou machucá-lo, vou esmagá-lo, não importa o que aconteça.”

Se tudo correr bem no sábado, Prograis sente que uma vitória sobre Haney finalmente o colocará em uma posição onde poderá comandar lutas ainda maiores e pagamentos mais lucrativos.

Ao longo de sua carreira, Prograis sempre lutou por títulos e encabeçou muitos cards, mas ainda há uma diferença entre ser campeão e ser um superstar.

“Sinto que isso vai me catapultar para uma das faces do boxe”, disse Prograis. “Um dos maiores rostos do boxe. Definitivamente na lista libra por libra, os cinco primeiros em libra por libra, na verdade. Isso me levará a lutas maiores, lutas maiores no futuro. A próxima luta será algo grande.”