Regis Prograis vs Devin Haney Purse: Quanto dinheiro o vencedor receberá?

Devin Haney e Regis Prograis devem conquistar uma das maiores bolsas de suas respectivas carreiras quando subirem ao ringue no sábado, em um confronto muito aguardado nos Estados Unidos.

Boxeador californiano Haney busca ser campeão mundial peso dois, com luta marcada para acontecer no Chase Center, em São Francisco, Califórnia.

Com um histórico impecável de 30 vitórias incluindo 15 por nocaute Haney chega com o objetivo de ampliar seu legado e ser campeão mundial em duas categorias de peso.

Seu caminho para essa conquista começou nos 135 libras, onde ele se tornou o campeão indiscutível ao derrotar George Kambosos Jr. na Austrália. Ele então despediu-se do ucraniano Vasiliy Lomachenko em Las Vegas em maio.

Mas promete ser mais um passo em frente quando ele enfrentar o titular do WBC Em andamentoque busca defender o título pela segunda vez depois de deixar de lado Danielito Zorrilla.

Com um recorde impressionante de 29 vitórias, uma derrota e 24 nocautes, ‘Rougarou’ busca defender seu cinturão dos superleves do WBC e, ao mesmo tempo, encerrar o recorde de invencibilidade de Haney, com uma enorme recompensa em dinheiro aguardando o vencedor.

Qual é o prêmio em dinheiro para Regis Prograis x Devin Haney?

Essa luta vai representar o ponto alto da ação deste fim de semana e isso também se reflete na bolsa, principalmente no caso de Haney.

Assista à nova McLaren de Floyd Mayweather para deixar todo mundo com inveja

O jovem de 25 anos deve receber um enorme prêmio garantido de US$ 6 milhões, além de quaisquer ganhos adicionais provenientes da transmissão pay-per-view (PPV).

Quanto a Em andamentoque é o atual campeão, acredita-se que ele possa levar para casa um valor menor apesar de ser o atual campeão, embora o valor não tenha sido divulgado.

A luta de sábado estará disponível no DAZN PPV e custa US$ 59,99 para assinantes e US$ 74,99 para não assinantes.

O custo da assinatura mensal do DAZN é de US$ 19,99 com um contrato de 12 meses ou US$ 24,99 por mês nos EUA, enquanto a assinatura anual custa US$ 224,99.