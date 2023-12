Reivindicação de invalidez VA negada: Quais são os principais motivos pelos quais seu pedido foi negado?

TDepartamento de Assuntos de Veteranos (VA) no Estados Unidos é uma agência federal dedicada a fornecer suporte e serviços abrangentes aos veteranos americanos. Estabelecido para honrar o compromisso e os sacrifícios daqueles que serviram nas Forças Armadas dos EUA, o VA oferece cuidados de saúde, compensação por invalidez, educação e formação, empréstimos à habitação, seguros e vários outros benefícios.

A sua missão é garantir que os veteranos recebam os cuidados, a assistência e os recursos de que necessitam após o seu serviço à nação. Como resultado, o departamento pode oferecer benefícios e ajuda muito substanciais que podem atingir milhares de dólares.

Atualização das verificações de estímulo: como os pagamentos variam entre os estados?CANHÃO MATE

Como resultado, é comum um recurso inicialmente negado. É muito dinheiro, então o departamento será muito rigoroso na forma como será distribuído. Porém, isso não é tudo: o requerente pode recorrer da decisão e, se esta for considerada suficientemente forte, a negação pode ser anulada.

Para fazer isso, o requerente deve preencher uma Notificação de Desacordo (NOD), Revisão de Nível Superior (HLR) ou uma Reivindicação Suplementar para “apelar” antes do prazo. Os três têm implicações diferentes, portanto, certifique-se de que o correto seja selecionado.

O NOD significa que uma pessoa discorda da decisão e planeja passar pelo processo de apelação. O prazo para contestar é de um ano a partir da data em que a negação foi enviada ao candidato. Não entre em detalhes profundos com um NOD. Um advogado pode ajudar com isso.

O HLR significa que um especialista analisará o recurso se uma solicitação de HLR for protocolada. Um HLR só foi concebido para anular uma decisão se não forem fornecidas mais provas, a menos que descubram um erro de “dever de assistência”, então podem querer mais provas.

Uma Reivindicação Suplementar é para aqueles que desejam apresentar mais provas sem comparecer perante um juiz de direito de veteranos do BVA. O prazo é geralmente de um ano a partir da data de recebimento da carta de negação. Envie qualquer evidência ao mesmo tempo.

O que pode desqualificá-lo de deficiência VA?

A elegibilidade básica depende da natureza da dispensa que um militar ou mulher recebeu das forças armadas dos Estados Unidos ou da Guarda Nacional e é comumente chamada de “caráter da dispensa”. Uma dispensa caracterizada pelos militares como sob condições honrosas é juridicamente vinculativa para o VA e permite que o VA forneça benefícios se outros requisitos de elegibilidade forem atendidos.

Pode ser rejeitado se uma pessoa recebeu uma sentença de corte marcial geral, foi um objetor de consciência que se recusou a cumprir o serviço militar ou a usar uniforme, deserção, demissão de um oficial em benefício do serviço, AWOL por 180 dias ou mais sem circunstâncias imperiosas, ou solicitar dispensa do serviço como estrangeiro (estrangeiro) durante um período de hostilidades.

Se uma pessoa for rejeitada nestas áreas, a lei proíbe o Departamento de Assuntos de Veteranos de oferecer ajuda à pessoa.

O seguinte também é considerado no ramo de dispensa desonrosa: Aceitação de dispensa indesejável para escapar do julgamento por corte marcial geral, motim ou espionagem, um delito envolvendo torpeza moral (geralmente incluindo condenação por um crime), má conduta intencional e persistente, ou atos homossexuais que envolvam circunstâncias agravantes ou fatores que afetem o desempenho do dever.