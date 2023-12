Relatório: Jamahal Hill preso, acusado de violência doméstica por supostamente agredir irmão

O ex-campeão meio-pesado do UFC Jamahal Hill enfrenta uma acusação de contravenção de violência doméstica após supostamente agredir seu irmão, de acordo com uma reportagem do TMZ.

Hill teria sido preso na prisão do condado de Kent (Mi.) na manhã de segunda-feira e foi libertado no mesmo dia. De acordo com o relatório, os promotores estaduais o acusaram de uma única acusação de contravenção agravada por violência doméstica por supostamente agredir James Anthony Hill Jr., infligindo-lhe “lesões graves ou agravadas”.

Hill Jr. é “residente ou ex-residente” da casa do ex-campeão, de acordo com o relatório, mas fontes adicionais confirmaram que ele é irmão de Hill.

Um oficial de informação pública do condado de Kent divulgou a foto de Hill para o MMA Fighting, e um oficial separado divulgou um relatório policial sobre um pedido de liberdade de informação que está pendente.

Hill deverá voltar ao tribunal em janeiro para responder pelas acusações. Seu representante, Brian Butler, da Suckerpunch Entertainment, não quis comentar a acusação ao MMA Fighting.

O ex-campeão dos meio-pesados ​​do UFC esteve nas manchetes no mês passado, quando ele e sua equipe foram pegos no meio de um protesto na cidade de Nova York. Hill ficou brevemente preso em uma van vindo de um evento relacionado ao UFC 295, e a polícia e a segurança do UFC o escoltaram até um local seguro.

Hill estava entre os vários lutadores que defenderam Dana White depois que o CEO do UFC foi flagrado dando um tapa em sua esposa após ser esbofeteado por ela em uma boate. Ele também indicou que iria atacar o jornalista Ariel Helwani depois de questionar uma entrevista que Helwani conduziu com Jiri Prochazka.