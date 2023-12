Relatório policial alega que Jamahal Hill deu um soco no irmão e quebrou um dente em disputa

Detalhes sobre a recente prisão de Jamahal Hill vieram à tona por meio de um relatório policial.

O Departamento de Polícia de Kentwood forneceu o relatório ao MMA Fighting após a prisão do ex-campeão meio-pesado do UFC em 27 de novembro, onde Hill foi acusado de agressão doméstica por supostamente agredir seu irmão James.

Segundo a reportagem, o lutador do UFC e seu irmão fizeram um acordo para que James e sua esposa limpassem por US$ 300 a casa de Jamahal, que ficou vazia e sem luz, fazendo com que a comida apodrecesse e estragasse. A discussão começou por volta das 19h, horário local “sobre a limpeza da casa” e “outros assuntos familiares” antes – segundo a suposta vítima – Hill “tirar a camisa e dar um soco na cara dele” antes de supostamente dar um soco no rosto de seu irmão , “derrubando-o no chão”.

O relatório afirma que, de acordo com James, ele se levantou quando sua esposa tentou ficar entre os dois, antes de Jamahal “alcançar a esposa de James e dar um soco no rosto de James mais uma vez, fazendo-o cair e ficar atordoado”. O policial observa que James teve um dente arrancado durante a suposta disputa e que o rosto de James apresentava “inchaço significativo”.

Mais detalhes no relato do caso obtido pelo MMA Fighting afirmam que a discussão realmente esquentou quando James “perguntou a Jamahal por que ele nunca mandou uma mensagem para sua própria filha que estava na casa deles no Dia de Ação de Graças” e acusou Jamahal de “ser desrespeitoso com as mulheres e abandonar seu próprio filha”, e o primeiro soco que Jamahal deu foi um suposto “soco”. O relatório afirma que James “debateu se deveria ou não chamar a polícia” porque “não queria arruinar a carreira de lutador de Jamahal no UFC”, mas várias mensagens de texto de James para Jamahal perguntando o motivo do suposto ataque ter acontecido e pedindo por “um pedido de desculpas” não foi respondido.

Uma testemunha não identificada corroborou a história de James, de acordo com o relatório, e acrescentou que Jamahal tirou a camisa porque James estava supostamente “falando a verdade” e que, quando estava entre os irmãos, Jamahal não a tocou enquanto supostamente desferiu o segundo soco. para Tiago. A testemunha afirmou que “os três filhos de Jamahal estavam na sala quando ocorreu o incidente”.

Segundo o policial que o prendeu, o meio-pesado do UFC foi preso pouco depois da meia-noite “sem incidentes” e seus direitos miranda foram lidos. Quando questionado se Hill queria falar com o policial, Hill supostamente afirmou: “Quero falar com meu advogado”, antes de ser autuado no Centro Correcional do Condado de Kent. O relatório também afirma que o Ministério Público do estado afirmou que havia provas suficientes para acusar Hill de contravenção agravada de violência doméstica.

No fim de semana passado, Hill reagiu à sua prisão em seu canal no YouTube.

“Houve muitos relatos hoje sobre a situação que aconteceu quando eu estava em casa, em Michigan, de visita nas férias”, disse Hill. “Vou apenas dizer isto, neste momento é um caso aberto. Fui aconselhado a não falar sobre isso, e sei que não devo falar sobre isso.

“Mal posso esperar para que a verdade seja dita no tribunal. Vou esperar por esse dia e estou ansioso por esse dia. As pessoas que me conhecem e conhecem meu personagem e realmente arrasam comigo e sabem quem eu sou, agarram-se a isso e permanecem fiéis a isso. Isso é tudo que tenho a dizer sobre isso.”