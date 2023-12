Relatório: Sebastian Joseph-Day assina contrato de 1 ano com 49ers

EUNum movimento estratégico para fortalecer sua linha defensiva, o San Francisco 49ers supostamente garantiu um acordo com o ex-capitão do Los Angeles Chargers, Sebastian Joseph-Dia.

Ex-defensivo do New England Patriots Jason McCourty confirmou a notícia via X.

O acordo deve ser oficializado na quarta-feira, quando a equipe retomar os treinos.

O defensor de 28 anos, dispensado pelo Carregadores na semana passada, traz uma riqueza de experiência e habilidade para o rival do Super Bowl 49ers.

Dia de Joseph passagem recente com o Carregadores o viu se destacar como capitão de equipe, sendo titular em todos os 14 jogos da temporada antes de ser dispensado.

Ao longo de sua carreira, ele acumulou um impressionante recorde de 11 sacks e 21 tackles perdidos em 69 jogos, mostrando seu impacto em campo.

Pro Football Focus destaca sua consistência, com Dia de José jogando um número substancial de snaps em quase todos os jogos desta temporada.

Joseph-Day reforçará a defesa dos 49ers

Espera-se que a adição da força defensiva de 310 libras forneça um reforço crucial ao 49ers’ núcleo defensivo, especialmente como Arik Armstead continua sua recuperação de lesões nos joelhos e pés.

Conhecido por sua versatilidade, Dia de Joseph a capacidade de se destacar tanto na defesa quanto no passe rápido faz dele um recurso valioso para a equipe.

Dia de Joséque passou as duas últimas temporadas com os Chargers, deverá assumir uma função rotativa de defensor com o 49erscomplementando a formação defensiva existente.

O recente anúncio da equipe sobre transações de jogadores, incluindo a renúncia de Willie Snead IV e a liberação de Taylor Stallworth do elenco de treino, ressalta ainda mais seu foco em refinar a dinâmica do elenco para um desempenho ideal na pós-temporada.