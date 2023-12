Relatório toxicológico revela a causa da morte de Matthew Perry

Mateus PerryA morte de John foi atribuída aos “efeitos agudos da cetamina”, uma droga usada no tratamento da depressão e para fins recreativos. O Gabinete do Examinador Médico do Condado de Los Angeles divulgou um relatório toxicológico, que revelou que Perry havia sido submetido a terapia de infusão de cetamina para depressão e ansiedade uma semana e meia antes de sua morte. No entanto, a cetamina encontrada em seu organismo no momento de sua morte não poderia ser proveniente da terapia, pois sua meia-vida é de apenas 3 a 4 horas.

O médico legista afirmou que a cetamina no sistema de Perry levou à superestimulação cardiovascular e à depressão respiratória. O relatório também descartou a presença de outras drogas como álcool, metanfetamina, cocaína, heroína, PCP e fentanil.

Os fatores que contribuíram para a morte de Perry incluíram afogamento, doença arterial coronariana e os efeitos da buprenorfina, um medicamento usado para afastar os viciados dos opioides. Notou-se que Perry vinha se submetendo à terapia de infusão de cetamina a cada duas semanas há algum tempo, mas um novo médico reduziu a frequência de seus tratamentos seis meses antes de seu falecimento. No entanto, o relatório não especificou com que frequência Perry recebeu a terapia nos meses que antecederam a sua morte.

O trágico incidente ocorreu em 28 de outubro, quando Perada foi encontrado inconsciente em sua jacuzzi depois de jogar pickleball em um clube de campo próximo. Apesar dos socorristas terem corrido para o local após uma chamada de parada cardíaca, ele foi declarado morto após um aparente afogamento. Surpreendentemente, nenhum narcótico ilícito foi encontrado em sua casa.

Sua morte chocou Hollywood

A morte repentina de Matthew afetou profundamente Hollywood, gerando uma enxurrada de homenagens de inúmeras celebridades. Fontes próximas a ele revelaram que ele estava em um estado de espírito positivo antes de seu falecimento, expressando felicidade com seu novo compromisso no cinema e sua recente mudança para uma nova casa.

Para concluir, Mateus PerryA morte prematura de Ketamina lançou luz sobre os perigos potenciais do uso de cetamina e seus efeitos. As circunstâncias que envolveram o seu falecimento servem como um lembrete das complexidades do tratamento de saúde mental e da importância do monitoramento do uso de medicamentos. Seu legado como ator querido e suas lutas pessoais contra o abuso de substâncias deixaram um impacto duradouro naqueles que o conheciam e admiravam.