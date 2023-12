Relembre as opções de investimento lançadas neste ano

No cenário dinâmico das finanças digitais, o Nubank anunciou no ano de 2023 uma série de inovações destinadas a seus clientes que procuram diferentes opções para investir. Os serviços buscam ampliar as possibilidades de investimentos, proporcionando aos usuários uma experiência financeira ainda mais abrangente e personalizada.

Todas as opções de investimento citadas ao longo deste artigo foram disponibilizadas neste ano, no aplicativo do banco digital, disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS. Vale informar que os correntistas têm acesso imediato aos serviços de investimento do Nubank, ou seja, não é necessário passar por análise de crédito.

Opções de investimento no Nubank

Entre os lançamentos mais notáveis do Nubank em 2023, destaca-se a Nucoin, uma criptomoeda que integra o programa de fidelidade banco digital. A Nucoin oferece recompensas, permitindo aos usuários acumularem ativos digitais enquanto usufruem dos benefícios do banco digital.

Outra novidade de peso é o Nubank Cripto, uma plataforma que viabiliza a compra e venda de diversas moedas digitais. Com esta funcionalidade, os clientes do Nubank têm a praticidade de explorar o universo das criptomoedas diretamente de sua conta digital, trazendo mais versatilidade às opções de investimento disponíveis.

Explorando novas oportunidades de investimento, o Nubank introduziu os ETFs (Exchange-Traded Funds), instrumentos que diversificam as possibilidades para os investidores. Com essa adição, os clientes podem agora ampliar suas carteiras e participar de setores específicos do mercado financeiro, promovendo uma abordagem mais estratégica em suas aplicações.

A chegada das Caixinhas PJ do Nubank também representa um avanço significativo para clientes empresariais, oferecendo uma extensão do popular recurso já disponível para contas de pessoas físicas. Essa solução proporciona às empresas uma forma simplificada e eficiente de gerenciar seus recursos financeiros, contribuindo para uma gestão mais eficaz dos negócios.

Em seu blog, o Nubank encoraja seus clientes a explorarem essas novas ferramentas, destacando como cada uma pode ser utilizada de maneira estratégica para investir e preservar recursos financeiros nos próximos meses. Com esses lançamentos, o banco reforça seu compromisso em proporcionar uma experiência financeira cada vez mais completa e acessível aos seus usuários.



Saiba como se tornar correntista

Além de ser totalmente digital e livre de tarifas de manutenção, a conta digital do Nubank proporciona Pix ilimitados, TEDs gratuitas e um rendimento superior à poupança (100% do CDI). Para aqueles que desejam se tornar clientes do Nubank, basta seguir os passos a seguir:

Clique no botão “Quero Ser Nubank” localizado no site do banco digital.

Preencha com seu nome completo, CPF, número do celular e e-mail.

Clique em “Quero Ser Nubank”.

Aguarde alguns dias para a confirmação dos dados.

Vale ressaltar que a abertura da conta está disponível para residentes no Brasil que possuam um smartphone compatível com os aplicativos do Nubank. A idade mínima para abrir uma conta é de 18 anos, e jovens de 12 a 17 anos também têm essa possibilidade, desde que seus pais sejam clientes Nu e concedam a devida autorização.

Em suma, as inovações apresentadas pelo Nubank em 2023 não apenas reforçam sua posição como líder no cenário das finanças digitais, mas também demonstram um compromisso em oferecer soluções que atendam às crescentes demandas e expectativas dos clientes. Mais informações sobre o banco digital podem ser obtidas em seus canais oficiais.