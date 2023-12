RENDA VARIÁVEL para você INICIANTE que quer começar a investir

O artigo de hoje é sobre a renda variável, uma opção para quem deseja aumentar seus lucros (e também os riscos) e além disso participar da história das empresas. Essa é uma alternativa funcional para quem quer produzir uma renda extra.

Com este tipo de investimento, que envolve alguns riscos específicos de mercado, você pode obter uma rentabilidade superior à de uma renda fixa. Portanto, se você ainda não conhece essa modalidade, criamos um conteúdo completo para te ajudar.

O QUE É RENDA VARIÁVEL SE VOCÊ É INICIANTE

Em geral, investir em ações podem ser definido como aqueles que você não consegue prever o desempenho na hora do investimento. O valor varia de acordo com as condições de mercado e, portanto, a remuneração oferecida pelas aplicações segue este mesmo princípio.

A renda variável é o oposto dos investimentos em renda fixa. Nesse caso, o cálculo da remuneração se define de antemão e conhecido desde o momento da solicitação. Basta pensar em como funcionam os títulos do governo negociados no Tesouro Direto.

Ao comprar um título inflacionário, o investidor sabe de imediato que receberá uma taxa de juros anual acrescida da variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) ao longo dos anos.

Nas ações, não é possível ter esse nível de certeza. Quem compra ações de uma empresa sabe que com o tempo a valorização do papel vai embolsar, mas qual será essa valorização?

Impossível saber com antecedência. Não há garantia de lucro, pois os estoques podem sofrer desvalorização no período. Qualquer pessoa que compra um título de renda fixa “empresta” dinheiro a alguém, empresas ou governos a título de juros.

Quem investe em títulos de capital entra, em certa medida, no capital do emitente, direta ou indiretamente. É o que acontece com quem compra ações de uma empresa no modelo de renda variável.



Eles esperam que a empresa tenha um bom desempenho e cresça porque é isso que aumentará o preço das ações. Portanto, lembre sempre dessa informação quando for considerar onde e como investir seu dinheiro todo mês.

É SEGURO INVESTIR NESSE TIPO DE RENDA?

O mercado de ações é o palco onde os investidores em ações se encontram. Mas este é um ambiente seguro para as pessoas gastarem seu dinheiro? Muitos usuários acabam se preocupando com esse tipo de informação.

Sendo assim, esta é a principal função do B3: organização, manutenção, controle e garantia de sistemas adequados para o processamento do negócio.

Portanto, para garantir a confiabilidade na renda variável, uma série de regras foram estabelecidas para garantir a transparência na divulgação de informações e a segurança no curso dos negócios e na conduta.

Além da autorregulação do próprio B3, cumpre a função da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que é responsável por regular, fiscalizar, avaliar e punir os agentes do mercado quando as regras não são seguidas.

Para proteger o investidor em seu dia a dia, existe também o Mecanismo de Reembolso de Perdas (MRP), que garante o ressarcimento de até R$120 mil em perdas causadas por corretores, distribuidores e agentes autônomos.

Se aciona O MRP quando há prejuízo por ação de tais participantes, como a execução indevida de uma ordem (compra ou venda) pelo investidor, a utilização de recursos do investidor em transações não solicitadas e até mesmo a falência da corretora.

Porém, este mecanismo está vinculado ao B3 e só pode ser acionado se a liquidação ocorrer dentro dos mercados administrados pela bolsa. Então, com todas essas iniciativas e agentes controladores, podemos atestar a segurança de investir em receitas variáveis do ponto de vista institucional.

No entanto, isso não significa que os investidores fiquem isentos da possibilidade de perder seus investimentos devido aos movimentos do mercado. Contudo, as partes interessadas devem, portanto, conhecer seu perfil de risco e considerar cuidadosamente os instrumentos com os quais investem.

QUAIS OS TIPOS DE INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL?

Existem vários produtos disponíveis para a aplicação em títulos, dos mais simples aos mais avançados. Cada um deles tem suas próprias características de risco e liquidez. A escolha da renda variável mais adequada para cada investidor depende de uma avaliação prévia cuidadosa.

Então, quais os tipos de investimento em renda variável? Aproveite para entender as opções disponíveis para seu estilo de aplicações e como é possível aproveitar cada uma delas:

Ações

Fundos Imobiliários (FIIs)

ETFs

Opções

Câmbio

Futuros

Fundos de Investimento

Criptomoedas

Assim, as rendas variáveis são bem diversas e abordam vários perfis de investidores diferentes. Por isso, vale a pena conhecer cada um deles e entender de que maneira cada uma delas se relaciona com seus possíveis rendimentos.

QUAIS SÃO AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DE INVESTIR EM RENDA VARIÁVEL?

O principal benefício de investir em renda variável é a capacidade de gerar retornos mais elevados do que os títulos de renda fixa. Isso ocorre quando o clima do mercado está favorável e as empresas emissoras de ações e outros instrumentos estão crescendo e avançando em seus segmentos.

O oposto é o maior risco. No caso da renda variável, não há garantia de que ocorrerá o melhor cenário, enquanto no caso de títulos de rendimento fixo as condições de remuneração estão claramente definidas desde o início.

Os mercados de ações também flutuam consideravelmente. Pense na bolsa: um dia o Ibovespa sobe, no outro cai. É assim o tempo todo. Portanto, é necessário estar preparado para lidar com a instabilidade do mercado a qualquer momento.

Por outro lado, existe uma grande variedade de ativos no mercado de ações. Isso possibilita investir em produtos e segmentos que atendam especificamente aos objetivos de cada investidor.

Portanto, se alguém pensa que o varejo vai bem em determinado período, será relativamente fácil comprar ações de uma empresa da região.

Por outro lado, se você gosta do negócio de eletricidade, mas não quer trabalhar muito com rastreamento de jornais, pode encontrar fundos de ações que se concentram neste segmento de renda variável.

Ainda, aproveite para conferir mais conteúdos sobre finanças e economia aqui em nossos posts. Então, você pode conseguir descobrir de que forma otimizar sua renda para garantir investimentos mais seguros e tranquilos.