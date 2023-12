Representante. George Santos expulso do Congresso

Representante. Jorge Santos acabou de ser expulso do Congresso … depois que a Câmara votou pela sua expulsão após um período controverso no cargo, que inclui várias acusações criminais.

Santos é o primeiro membro do Congresso não condenado por um crime a ser expulso desde a Guerra Civil. Apenas 6 membros foram expulsos na história dos EUA.

Um Santos desafiador recusou-se a renunciar na quinta-feira antes da votação de sexta-feira… mas mesmo assim ele está fora do Congresso.

Santos havia escapado de duas votações anteriores para expulsá-lo do Congresso, mas a terceira vez não foi um encanto para ele.

A diferença desta vez… um relatório recente do Comitê de Ética da Câmara alegando evidências de supostas violações da lei federal por parte de Santos. Entre as afirmações interessantes do relatório – Santos supostamente usou fundos de campanha para OnlyFans e Botox.