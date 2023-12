Representante: Paulo Costa pronto para enfrentar Robert Whittaker no UFC 299

Paulo Costa espera o UFC dar luz verde para a luta com o ex-campeão dos médios Robert Whittaker, segundo sua namorada e empresária, Tamara Alves.

Em declaração ao MMA Fighting, Alves respondeu a uma afirmação do representante de Whittaker de que o ex-desafiante ao título estava desaparecido para uma possível luta no UFC 299, em 9 de março.

“Gostaria de deixar claro que há semanas pedimos a briga entre Paulo e Whittaker”, escreveu Alves em mensagem de texto.

O representante de Whittaker, Titus Day, afirmou que Costa havia “desaparecido” e estava “apenas jogando malditos jogos de novo” em uma entrevista à Fox Sports Australia. Como resultado, disse ele, Whittaker almejou um possível encontro com o ex-campeão dos meio-médios Kamaru Usman no UFC 300 ainda este ano.

Alves respondeu à caracterização de Day sobre as negociações das lutas e disse que o atraso é do UFC.

“Não sei qual foi a intenção dele ao dizer que Paulo está brincando”, escreveu ela. “Se ele quiser, pode me ligar e podemos conversar sobre o que realmente está acontecendo, sem contar mentiras e suposições sobre nenhum atleta.”

Alves esclareceu que não foi assinado acordo para a luta porque o UFC ainda está definindo uma data para a luta. Mas ela acrescentou que “o acordo é feito do nosso lado”.

“Estamos apenas esperando a resposta da empresa”, escreveu ela. “Além disso, o UFC 299, dia 9 de março, em Miami, é perfeito para o Paulo, e já manifestamos nosso desejo para esta data. Esta será uma luta emocionante para os fãs!”

Costa foi forçado a desistir de uma luta no UFC 294 com Khamzat Chimaev devido a uma infecção por estafilococos que o hospitalizou brevemente. Ele foi visto mais recentemente no octógono do UFC 278, em agosto de 2022, onde derrotou o ex-campeão Luke Rockhold para travar uma derrapagem em duas lutas que incluiu uma tentativa fracassada pelo título dos médios do UFC.

Whittaker lutou recentemente no UFC 290, onde foi parado pelo desafiante número 1, Dricus Du Plessis. A derrota frustrou suas esperanças imediatas de conseguir outra chance pelo título após uma segunda derrota para o agora ex-campeão Israel Adesanya no UFC 271, embora a derrota de Adesanya para o atual campeão Sean Strickland tenha melhorado as chances de Whittaker de voltar à disputa pelo título.

Espera-se que o UFC 299 seja encabeçado por uma luta pelo título peso galo entre o campeão Sean O’Malley e Chito Vera, que derrotou O’Malley em 2020 antes de “Sugar” conquistar o cinturão.