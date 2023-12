Requisitos TANF Flórida: Como você pode se qualificar para obter esses benefícios?

Tele Assistência Temporária da Flórida para Famílias Carentes (TANF) O programa visa apoiar famílias em dificuldades para alcançar a autossuficiência.

TANF são concedidas subvenções aos estados para programas que abordam fins específicos, incluindo a oferta de assistência às famílias, a redução da dependência através da preparação para o emprego, do trabalho e da promoção do casamento, a prevenção de gravidezes fora do casamento e o incentivo às famílias com dois pais.

A elegibilidade para o TANF da Flórida exige residência, cidadania dos EUA, desemprego ou subemprego com baixa renda e ser pai ou mãe ou estar grávida, especificamente com um filho com 18 anos ou menos ou com 18 anos e o chefe da família.

O Assistência Temporária em Dinheiro (TCA) O programa, um componente do TANF, atende famílias com crianças menores de 18 anos ou menores de 19 anos, estudantes do ensino médio em tempo integral, promovendo o auto-sustento e mantendo as crianças em suas casas.

Os critérios de elegibilidade para o TCA envolvem limites de tempo, regras de trabalho, restrições de renda, cidadania, residência, fornecimento de Número de Seguro Social, limitações de bens, condições de relacionamento, cooperação de apoio à criança, imunização e frequência escolar.

Novos critérios de elegibilidade para benefícios SNAP: alterações e atualizaçõesRoberto Ortega

Quanto o TANF paga à Flórida?

O valor pago por meio do TANF varia de estado para estado, portanto pode ser bem diferente dependendo de onde você mora nos EUA.

No Programa de Cuidador Relativo sob a Assistência Temporária em Dinheiro (TCA) na Flórida, apenas a renda e os bens da criança são considerados para elegibilidade e cálculos de pagamento.

Os valores de pagamento específicos são determinados com base na idade da criança e em qualquer rendimento contável, garantindo que os familiares cuidadores recebam uma quantia mensal que reconhece o seu papel na prestação de cuidados à criança dependente.

Para crianças de 0 a 5 anos, o pagamento é de US$ 242 por criança.

Crianças de 6 a 12 anos recebem US$ 249 por criança mensalmente.

Aqueles na faixa etária de 13 a 17 anos têm direito a US$ 298 por criança por mês.

Esses pagamentos visam ajudar parentes que atendam a critérios de elegibilidade específicos e tenham a custódia legal de uma criança menor de 18 anos, conforme determinado por um tribunal da Flórida e colocação pelo fornecedor contratado do Departamento de Crianças e Famílias de Bem-Estar Infantil/Cuidados Comunitários (CW/CBC).