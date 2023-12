Reserva de emergência: 7 motivos para ter e como começar hoje mesmo

Você já se imaginou em uma situação de emergência financeira, como perder o emprego, ter um problema de saúde ou precisar consertar o carro?

Se a resposta for sim, você sabe como é importante ter uma reserva de emergência para lidar com esses imprevistos. Mas, se a resposta for não, você pode estar correndo um risco desnecessário de se endividar ou comprometer sua renda futura.

Por isso, neste post, vamos te mostrar 7 motivos para ter uma reserva de emergência e como começar a construi-la hoje mesmo.

7 motivos para ter uma reserva de emergência

A reserva de emergência é fundamental para um bom planejamento financeiro. Isso porque é ela que vai trazer mais segurança financeira para a sua vida. Por isso, conheça 7 motivos para começar a sua reserva hoje mesmo!

1 – Evitar dívidas

Um dos principais motivos para ter uma reserva de emergência é evitar recorrer ao crédito quando surgir uma despesa inesperada. O crédito pode ser uma ferramenta útil, mas também pode se tornar uma armadilha se usado sem planejamento.

2 – Ter tranquilidade



A reserva de emergência traz mais tranquilidade e segurança diante das incertezas da vida. Saber que você tem um dinheiro reservado para enfrentar qualquer situação que possa surgir te dá mais confiança e menos estresse.

Além disso, você pode aproveitar melhor as oportunidades que aparecem, como fazer um curso, viajar ou investir em um negócio próprio, sem medo de ficar sem dinheiro.

3 – Aproveitar oportunidades com a reserva de emergência

Falando em oportunidades, esse é mais um motivo para ter uma reserva de emergência. Muitas vezes, surgem chances de fazer bons negócios, como comprar um imóvel ou uma ação com desconto, mas elas exigem rapidez e dinheiro disponível.

Se você tiver uma reserva de emergência, você pode aproveitar essas oportunidades e aumentar seu patrimônio. Mas lembre-se: a reserva de emergência não é para ser usada a todo momento, apenas em situações realmente vantajosas e que não comprometam sua segurança financeira.

4 – Fazer transições

Se você quiser mudar de emprego, de carreira ou de cidade, vai precisar de um tempo e de um dinheiro para se adaptar à nova realidade. Assim, se tiver uma reserva de emergência, pode fazer essas mudanças com mais tranquilidade e sem depender de ninguém.

5 – Cobrir despesas médicas

Infelizmente, ninguém está livre de ter um problema de saúde ou um acidente que exija um tratamento médico ou uma cirurgia. Esses casos podem custar caro e nem sempre são cobertos pelo plano de saúde ou pelo SUS. Por isso, é fundamental ter uma reserva de emergência para garantir sua saúde e a de sua família.

6 – Proteger seu patrimônio

Se você tem um carro, uma casa ou um equipamento eletrônico, pode precisar consertá-los ou substituí-los em caso de pane, roubo ou acidente. Mas, caso você tenha uma reserva de emergência, pode fazer isso sem comprometer sua renda ou seus investimentos.

7 – Manter seus investimentos

Por fim, um motivo para ter uma reserva de emergência é manter seus investimentos intactos e rentáveis. Isso porque você não vai precisar resgatar seus investimentos antes da hora ou em momentos desfavoráveis do mercado, evitando perdas e aproveitando os ganhos.

Como começar a construir sua reserva de emergência hoje mesmo?

Agora que você já sabe os motivos para ter uma reserva de emergência, você deve estar se perguntando como começar a construi-la hoje mesmo. Não se preocupe, não é tão difícil quanto parece. Basta seguir alguns passos simples: