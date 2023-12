Restam duas vagas e três fortes candidatos para o Playoff da NCAAF. Quem será o escolhido este ano?

RNeste momento, ninguém inveja a comissão encarregada de selecionar as quatro equipes que entrarão no Eliminatórias de futebol universitário este ano. Com duas das quatro vagas já praticamente atribuídas, restam mais duas vagas, e há três contendores com mérito mais que suficiente para fazer o corte.

O comitê anunciará sua decisão ao meio-dia de domingo, com o Mcarcajus de ichigan (13-0) já nos playoffs como campeão do Big Ten, assim como o novo campeão do Pac-12, o Huskies de Washington (13-0).

Em qualquer outro ano, os outros três candidatos teriam uma das duas vagas restantes asseguradas, mas este ano coincidiu que Estado da Flórida, Alabamae Texas tiveram campanhas mais do que marcantes, e os três acreditam que estão com um pé nos playoffs.

O caso Alabama

O Maré Carmesim dominou o SEC quase sem suar a camisa, indo 12-1 com uma vitória dramática por 27-24 sobre o Buldogues da Geórgia semana passada. A única derrota foi na semana 2 contra o Longhorns do Texas24-34.

Não SEC campeão ficou de fora do playoff. Além disso, o SEC tem dominado o NCAA nas últimas duas décadas; 13 dos últimos 17 troféus disputados estão expostos em suas estantes.

O caso do estado da Flórida

Da mesma forma, nenhum invicto ACC campeão ficou de fora do playoff. O Seminoles (13-0) foram uma força a ter em conta no Poder Cincoe embora tenham tido que fazer um grande esforço nas últimas semanas para manter a invencibilidade, ainda assim seriam um sério candidato ao título nacional.

O único “mas” no caso de Estado da Flórida é que ele está jogando com seu quarterback de terceira linha, Brock Glennapós a lesão do titular Jordan Travis. Segunda longarina Tate Rodemaker poderá retornar para os playoffs, mas nada está garantido ainda.

O caso do Texas

O Longhorns (12-1) foram coroados sem maiores problemas no 12 grandes. Este ano eles ainda tiveram o luxo de derrotar Alabama na semana 2, e a única derrota do ano foi contra o Oklahoma mais cedo na semana 3.

A temporada deles foi excepcional, e depois de ter dado a única derrota para outro dos contendores por uma vaga nos playoffs é um argumento que pesará no Comitê de seleção reunião.

Não há respostas fáceis este ano

É uma das decisões mais difíceis do do comitê história e a última antes do playoff se expandir para 12 equipes em 2024.

Quem quer que seja abandonado irá provocar a ira daquela equipe base de fãsincendiar as redes sociais e ser objeto de intermináveis ​​debates em grande mídia.

Uma coisa é certa; alguns dos comitê os membros estarão se perguntando como a expansão não aconteceu este ano.