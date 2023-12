Resultado da pesagem do RIZIN 45: Juan Archuleta erra o peso e perde o título do peso galo

Juan Archuleta não é mais o título peso galo do RIZIN depois de chegar com 140,65 libras para a luta co-evento principal de domingo com Kai Asakura em Saitama, Japão. Ainda não está claro se a luta continuará como peso-casado.

As regras do RIZIN estabelecem que um atleta com excesso de peso é incapaz de vencer, pois uma vitória no ringue seria automaticamente anulada para sem competição. Caso os dois lutadores concordem em se enfrentar no dia 31 de dezembro, Asakura seria o único competindo pelo cinturão agora vago, já que chegou abaixo do limite de 61kg (134,4lbs), pesando 134,2 libras.

“Desculpe, isso aconteceu, não posso fazer nada para ficar doente”, postou Archuleta nas redes sociais após a pesagem. “Fiz o meu melhor para ganhar peso e ainda subir na balança sabendo que meu título seria tirado. Mas não quero que meus fãs que trabalham duro percam essa luta. Então fiz o meu melhor e não consegui.”

Tanto Kyoji Horiguchi quanto Makoto Shinryu ganharam peso para a luta principal, uma revanche pelo título vago do peso mosca de 57kg (125,6lbs). Horiguchi é ex-campeão peso galo no RIZIN e Bellator, enquanto Shinryu busca seu terceiro ouro simultâneo, já que é o detentor do título de 125 libras no DEEP e no Cage Fury FC.

RIZIN 45 será transmitido ao vivo pela FITE.tv. Confira abaixo o resultado completo da pesagem.

Cartão Principal

Kyoji Horiguchi (125) vs.

Juan Archuleta (140,6) vs.

Kleber Koike (145,2) vs.

Ren Hiramoto (145,3) vs. Ya-Man (145.1)

Seika Izawa (107,2) vs.

Tsuyoshi Sudario (262,1) vs.

Hiromasa Ougikubo (125,4) vs.

Yuki Motoya (134,4) x Vince Morales (133,9)

Shinobu Ota (134,4) vs.

Cidade de Miura (143) vs. Kouzi (143,1)

Igor Tanabe (169,5) vs.

Jo Arai (125,3) vs.

Yuta Kubo (153,8) vs.

Card Preliminar

Satoshi Yamasu (144,9) vs.

Tatsuki Shinotsuka (132,1) vs. Daichi Tomizawa (131,8) – kickboxing

Ryujin Nasukawa (118,7) vs.

Yushi (133,6) vs.