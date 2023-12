Resultado da pesagem do UFC Vegas 83: Luana Santos perde peso por 3 quilos

A mudança de Luana Santos para o peso galo não saiu como planejado.

O brasileiro foi o único lutador a falhar a pesagem oficial de sexta-feira do UFC Vegas 83, chegando a 139 libras, três libras acima do limite de 135 libras (incluindo a permissão de uma libra para uma luta sem título). Sua luta contra Stephanie Egger segue no peso catch, com Santos perdendo 20 por cento de sua bolsa como penalidade.

Santos competiu mais recentemente no peso mosca, derrotando Juliana Miller por nocaute no primeiro round em agosto passado. Ela fez aparições no peso galo antes de estrear no UFC.

Para Egger, esta é a segunda luta seguida em que o adversário perde peso. Ela perdeu sua última luta por finalização com uma chave de joelho no primeiro round para Irina Alekseeva, que estava quatro quilos acima do limite do peso galo.

Os headliners peso galo de sábado, Song Yadong e Chris Gutierrez, chegaram ao peso com sucesso, embora não sem um pouco de drama. A pesagem de Gutierrez demorou mais, pois ele inicialmente subiu na balança e depois saiu sem fazer a leitura. Ele pediu que a caixa o cobrisse para que ele pudesse se despir e, em seguida, chegou ao peso de 136 libras.

Os pesos meio-pesados ​​do co-evento principal Anthony Smith e Khalil Rountree também atingiram com sucesso o peso de 205,5 libras e 204 libras, respectivamente.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Vegas 83.

Cartão principal (ESPN + às 22h ET)

Song Yadong (136) vs. Chris Gutiérrez (136)

Anthony Smith (205,5) x Khalil Rountree (204)

Nasrat Haqparast (156) vs. Jamie Mullarkey (156)

Tim Elliott (136) vs. Sumudaerji (136)

Parque Jun Yong (185,5) x André Muniz (186)

Preliminares (ESPN + às 19h30 horário do leste dos EUA)

Song Kenan (170,5) x Kevin Jousset (170,5)

Hyun Sung Park (126) vs.

Steve Garcia (155) vs. Melquizael Costa (155,5)

Luana Santos (139)* vs. Stephanie Egger (135)

Tatsuro Taira (125,5) vs. Carlos Hernández (125)

Rayanne Amanda (115) vs. Talita Alencar (116)

