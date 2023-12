Resultado do Vestibular 2024 do IME já está disponível

O IME (Instituto Militar de Engenharia) é uma instituição pública que pertence ao Exército Brasileiro.

A instituição possui um dos vestibulares mais concorridos do país. Os candidatos que participaram da última edição do processo seletivo devem ficar atentos: o IME já divulgou o resultado do Vestibular 2024.

Assim, para que você consiga acessar o resultado e entender quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular 2024 do IME. Vamos conferir!

Vestibular IME 2024: resultado já pode ser acessado

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, o IME divulgou o resultado preliminar do Exame Intelectual do Vestibular 2024 no dia 07 de dezembro de 2023.

É preciso destacar que o resultado divulgado até o momento é preliminar e o IME ainda deverá publicar a versão final do resultado. A publicação está prevista para o dia 21 de dezembro.

O resultado já está disponível em PDF e pode ser consultado por todos os candidatos no site oficial do IME. Não é preciso realizar login ou cadastro para acessar a lista de estudantes classificados.

Ficou com alguma dúvida sobre a publicação do resultado preliminar do IME? Mais informações sobre os procedimentos de inscrição no Vestibular 2024 do IME podem ser encontradas no edital oficial.

Vestibular IME 2024: próximos passos



Após a publicação do resultado final do processo seletivo, todos os candidatos aprovados serão convocados para participar das próximas etapas previstas pelo Vestibular 2024 do IME: Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Física e Avaliação Psicológica. Segundo o calendário oficial do processo seletivo, essas etapas serão realizadas nos dias 15 e 16 de janeiro de 2024.

Poderão realizar o Exame de Aptidão Física somente os candidatos aprovados na Inspeção de Saúde. No momento do Exame de Aptidão, os candidatos deverão levar uma bolsa contendo candidato traje esportivo (camiseta, calção ou bermuda e tênis). Segundo as informações divulgadas até o momento, os candidatos poderão tentar duas vezes realizar as atividades exigidas no exame, sendo a data limite 16 de janeiro.

Por fim, a avaliação psicológica será o último exame a ser realizado pelos candidatos do Vestibular 2024.

Vestibular IME 2024: funcionamento do processo seletivo

O Vestibular do IME é composto por diversas etapas. Cada etapa possui uma data específica dentro do cronograma do vestibular. Veja quais foram as etapas do processo seletivo 2024 a seguir.

O Exame Intelectual do IME foi a primeira etapa do vestibular 2024. Essa etapa foi dividida em duas fases:

1ª fase: a primeira fase foi aplicada no dia 24 de setembro de 2023. Nesta etapa, os candidatos realizaram uma prova com questões de múltipla escolha sobre assuntos diversos das disciplinas de a primeira fase foi aplicada no dia 24 de setembro de 2023. Nesta etapa, os candidatos realizaram uma prova com questões de múltipla escolha sobre assuntos diversos das disciplinas de Matemática , Física e Química.

2ª fase: a segunda fase foi aplicada em quatro dias consecutivos (23 e 26 de outubro de 2023). Nessa etapa, todos os candidatos responderam questões discursivas de Matemática, Física e Química. Ainda, a prova também continha com questões de múltipla escolha sobre assuntos da matéria de português e de inglês, além de uma proposta de redação . a segunda fase foi aplicada em quatro dias consecutivos (23 e 26 de outubro de 2023). Nessa etapa, todos os candidatos responderam questões discursivas de Matemática, Física e Química. Ainda, a prova também continha com questões de múltipla escolha sobre assuntos da matéria de português e de inglês, além de uma proposta de

O gabarito das questões de múltipla escolha foi divulgado no dia 06 de outubro, enquanto a publicação do resultado da 1ª fase do exame intelectual aconteceu também em outubro e somente . os candidatos aprovados nesta fase puderam participar da segunda fase do vestibular.

Vestibular IME 2024: vagas disponíveis

Por meio desta edição do Vestibular, o IME colocou à disposição dos candidatos 87 vagas. As vagas serão divididas da seguinte forma:

Ativa: 65 vagas para ampla concorrência e 10 vagas para cotas;

Reserva: 10 vagas para ampla concorrência e 2 vagas para cotas.

Os estudantes que quiserem seguir carreira militar poderão concorrer às vagas da ativa, enquanto as vagas da reserva são destinadas aos candidatos que não pretendem seguir carreira militar.

Puderam concorrer às vagas da ativa os candidatos com ao menos 16 anos de idade, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula no IME e, no máximo, 22 anos.

Para as vagas da reserva, os candidatos deveriam possuir no mínimo 16 anos, completados no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro do ano do Vestibular e, no máximo, 21 anos, completados entre 1o de janeiro a 31 de dezembro do ano do Vestibular.