Resultados da pesagem de Jake Paul x Andre August: Paul, agosto no peso para o olhar de fogo final

Andre August agiu com calma durante a maior parte da semana da luta, mas finalmente ganhou vida em seu confronto final com Jake Paul antes do confronto na sexta-feira em Orlando, Flórida.

Paul e August ganharam peso cada um para sua competição cruiserweight de oito rounds, que acontece no Caribe Royale Orlando e transmite no DAZN, chegando respectivamente a 199,4 e 198,6 libras. Depois de atingir a balança, Paul rastejou até August e ficou cara a cara, fazendo um movimento de cortar a garganta e falando enquanto August tocava de volta.

“Andre August vai dormir e não precisa de Celsius para acordá-lo”, disse Paul após o confronto.

Infelizmente, o microfone que captou todas as provocações de Paul na coletiva de imprensa no início da semana não estava pronto. Mas, ao contrário das pesagens anteriores de Paul, a segurança não foi necessária para intervir, pois os combatentes e seus acampamentos mantiveram as coisas respeitosas.

“Vou chocar o mundo”, disse August. “Eu vou colocá-lo no chão. Estou cansado de conversa. Toda aquela conversa acabou.

Paul tenta aumentar seu recorde de boxe profissional para 8-1 após uma decisão em agosto sobre o astro do UFC Nate Diaz. August venceu suas cinco lutas anteriores e seu 10-1 como profissional, mas uma vitória frustrante sobre Paul catapultaria sua carreira no boxe como nenhum outro oponente.

No co-evento principal, Shadasia Green e Franchon Crews Dezurn ficaram cara a cara pela disputa pelo título dos super-médios WBC, falando mal antes que Nakisa Bidarian da Most Valuable Promotions os separasse.

Os resultados completos da pesagem de Paul x agosto podem ser vistos abaixo.

Jake Paul (199,4) x Andre August (198,6)

Shadasia Verde (167,2) vs. Franchon Crews Dezurn (167,6)

Yoenis Tellez (153,6) vs. Livan Navarro (153,8)

Lorenzo Medina (244,4) x Joshua Temple (221,8)

Elias Flores (149) vs. Javier Prefeito (148)

Clayton Ward (116,6) x Alex Gueche (116,4)

Michael Manna (191) x Zachary Randolph (186,8)