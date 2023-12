Resultados da pesagem do Day of Reckoning: Joshua x Wallin, Wilder x Parker estão definidos

Anthony Joshua e Deontay Wilder estão prontos para suas respectivas lutas do Day of Reckoning no sábado à noite.

Joshua (251,0 libras) tem mais de 12 libras de vantagem sobre Otto Wallin (238,6 libras) no confronto do evento principal.

“Sou um lutador sério e um empresário sério também. Sem sábado à noite, não há futuro. Sábado à noite tem sido meu foco principal. Preciso conseguir essa vitória. Espero que todos estejam me apoiando, me colocando em suas orações e vamos sair e cuidar dos negócios”, disse Joshua.

Enquanto isso, Deontay Wilder abrirá mão de grande peso para seu confronto no co-evento principal contra Joseph Parker. Wilder abrirá mão de mais de 32 libras para sua luta, 213,0 libras e 245,3 libras para Parker.

“Meu novo apelido é Dr. Sleep, e adotei esse nome. Estou com NyQuil na mão direita e disse a ele para trazer um cobertor e um travesseiro porque faz frio aqui”, disse Wilder.

Após a pesagem, Parker deu alguns conselhos de seu parceiro de treino Tyson Fury sobre a luta contra Wilder: “Não seja atingido com a mão direita”.

Confira os resultados da pesagem do Day of Reckoning abaixo.

Cartão principal (DAZN/PPV.com às 11h ET)

Anthony Joshua (251,0) x Otto Wallin (238,6)

Deontay Wilder (213,0) vs.

Daniel Dubois (239,0) x Jarrell Miller (333,0)

Dmitry Bivol (174,6) x Lyndon Arthur (174,2)

Arslanbek Makhmudov (262,0) vs. Agit Kabayel (241,3)

Jai Opetaia (198,4) vs. Elis Zorro (197.4)

Filip Hrgovic (246) vs. Mark De Mori (242,6)

Frank Sanchez (238,0) vs. Júnior Fa (278,9)