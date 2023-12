Resultados da pesagem do UFC 296: Leon Edwards e Colby Covington no ponto para disputa pelo título dos meio-médios

Leon Edwards e Colby Covington estão a apenas um dia de acertar as contas.

A atração principal do UFC 296 atingiu o peso com sucesso na pesagem oficial de sexta-feira, com o campeão Edwards chegando com 170 libras e Covington com 169,5 libras. Isso marca a segunda defesa do título de Edwards depois de vencer uma revanche contra Kamaru Usman em março passado, enquanto Covington busca o status de campeão indiscutível pela terceira vez, depois de perder duas vezes para Usman.

A co-luta principal de sábado também contará com um campeão em ação, enquanto Alexandre Pantoja defende o título peso mosca recentemente conquistado contra Brandon Royval. Pantoja pesou com sucesso 125 libras, com Royval apenas um degrau abaixo, pesando 124,5 libras.

Esta é uma revanche de um encontro de agosto de 2021 em Las Vegas, que Pantoja venceu por finalização no segundo round.

Caso um dos lutadores seja forçado a se retirar do evento principal ou do co-principal, dois reservas estão preparados para intervir. O principal candidato aos meio-médios Belal Muhammad pesou 169,5 libras para o evento principal, enquanto o bicampeão peso mosca Brandon Moreno pesava 125 libras em ponto para o co-evento principal.

Todos os 24 lutadores que subiram na balança na pesagem oficial ganharam peso com sucesso.

Confira abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC 296.

Cartão principal (ESPN + PPV, 22h ET)

Leon Edwards (170) x Colby Covington (169,5)

Alexandre Pantoja (125) vs. Brandon Royal (124,5)

Tony Ferguson (155,5) x Paddy Pimblett (155,5)

Shavkat Rakhmonov (171) vs. Stephen Thompson (171)

Josh Emmett (146) x Bryce Mitchell (145,5)

Card Preliminar (ESPN2/ESPN+, 20h ET)

Irene Aldana (136) vs. Carol Rosa (135,5)

Cody Garbrandt (136) x Brian Kelleher (136)

Casey O’Neill (125) vs. Ariane Lipski (126)

Alonzo Menifield (204,5) x Dustin Jacoby (204,5)

Primeiras preliminares (ESPN+/UFC Fight Pass, 18h30 horário do leste dos EUA)

Tagir Ulanbekov (126) x Cody Durden (126)

Andre Fili (145.5) vs. Lucas Almeida (146)

Martin Buday (264,5) vs. Shamil Gaziev (259,5)

Lutadores reservas: Belal Muhammad (169,5), Brandon Moreno (125)