Resultados da pesagem do UFC Austin: oficial dos headliners, Kelvin Gastelum atinge exatamente 170 pela primeira vez em 9 anos

Beneil Dariush e Arman Tsarukyan são oficiais para uma luta importante no peso leve, mas Kelvin Gastelum foi a história mais notável na pesagem oficial do UFC Austin.

O ex-candidato aos meio-médios está pronto para retornar à divisão depois de subir na balança com 170 libras em ponto na manhã de sexta-feira, uma marca que ele não alcançava com sucesso desde novembro de 2014. Gastelum lutou mais recentemente no peso meio-médio (chegando em 171 libras) no UFC 200 em julho de 2016, quando derrotou Johny Hendricks, mas um trio de erros no limite de peso (incluindo um que resultou no cancelamento de uma luta com Donald Cerrone) levou Gastelum a subir para a divisão até 185 libras.

O oponente de Gastelum, Sean Brady, também ganhou peso com sucesso, chegando a 170 libras.

Os headliners de sábado, Dariush e Tsarukyan, apareceram no início da janela de pesagem oficial e ganharam peso sem problemas, com Dariush em 156 e Tsarukyan em 155,5. Dariush busca se recuperar da derrota para Charles Oliveira no UFC 289, sua primeira derrota em cinco anos, enquanto Tsarukyan busca sua sétima vitória nas últimas oito lutas.

No co-evento principal, Bobby Green pesava 155 libras e o oponente Jalin Turner pesava 156 libras, apesar de ter que intervir com nove dias de antecedência para o ferido Dan Hooker. Turner estava pesado em sua primeira tentativa com 157, mas voltou à balança logo depois para uma segunda tentativa, onde chegou a 156 libras, o limite para uma luta sem título dos leves.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Austin.

Cartão principal (ESPN + às 19h ET)

Beneil Dariush (156) x Arman Tsarukyan (155,5)

Jalin Turner (156) x Bobby Green (155)

Deiveson Figueiredo (135) x Rob Font (135)

Kelvin Gastelum (170) vs.

Argila Guida (154) vs. Joaquim Silva (156)

Punahele Soriano (185,5) x Dustin Stoltzfus (185,5)

Card Preliminar (ESPN + às 16h ET)

Miesha Tate (135,5) vs. Júlia Ávila (135,5)

Cody Brundage (185) vs.

Drakkar Klose (155,5) vs. Joe Solecki (155)

Rodolfo Bellato (205,5) vs. Cerâmica Ihor (204)

Wellington Turman (171) x Jared Gooden (171)

Veronica Hardy (125,5) x Jamey-Lyn Horth (125,5)

Steve Garcia x Melquizael Costa foi cancelado devido a doença de Garcia