Resultados de Haney x Prograis: atualizações ao vivo da eliminatória e do evento principal

MMA Fighting tem resultados de Haney x Prograis para o evento Devin Haney x Regis Prograis na noite de sábado no Chase Center em San Francisco, Califórnia.

Quando o evento principal começar por volta das 23h30 horário do leste dos EUA, confira nossas atualizações ao vivo rodada por rodada de Haney vs. Prograis em nosso blog ao vivo do evento principal.

Devin Haney (30-0, 15 KOs), já campeão dos leves, busca a grandeza em sua segunda categoria de peso quando sobe para desafiar o título dos superleves WBC.

Regis Prograis (29-1, 24 KOs) busca sua sexta vitória consecutiva e a segunda em 2023 depois de defender seu cinturão WBC em uma decisão dividida contra Danielito Zorrilla em junho.

Confira os resultados de Haney x Prograis abaixo.

Cartão Principal (PPV.com, DAZN às 20h (horário do leste dos EUA))

Devin Haney x Regis Prograis

Liam Paro x Montana Love

Andy Cruz vs. Jovanni Straffon

Ebanie Bridges x Miyo Yoshida

Card Preliminar (MMA Fighting ao vivo agora)

Amari Jones vs. Quilisto Madera

Beatriz Ferreira vs.

Canal Shamar vs. José Antonio Meza