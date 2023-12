Resultados de Paul x agosto: atualizações ao vivo da eliminatória e do evento principal

MMA Fighting tem resultados de Paul x August ao vivo para o card da luta Jake Paul x Andre August no Caribe Royale Orlando na noite de sexta-feira em Orlando, Flórida.

Quando o evento principal começar por volta das 22h30 horário do leste dos EUA, confira as atualizações ao vivo de Paul x agosto, rodada por rodada, em nosso blog ao vivo do evento principal. Jake Paul enfrenta o boxeador profissional Andre August em 10-1-1 em uma luta de oito rounds no peso cruiser.

Evento principal

Jake Paul x Andre August

Resultados preliminares de Paul x agosto:

Shadasia Verde vs. Franchon Crews Dezurn

Yoenis Tellez derrotou. Livan Navarro por nocaute – Round 10, 1:21

Lorenzo Medina derrotou. Joshua Temple por nocaute técnico – Rodada 6.

Zachary Randolph derrotou. Michael Manna por decisão da maioria (60-54, 58-56, 57-57)

Alexandre Gueche derrotou. Clayton Ward por nocaute técnico – 2:05, Round 3

Elias Flores vs. Javier Prefeito

Confira o blog ao vivo da eliminatória Paul vs. August abaixo.

Lorenzo Medina x Joshua Temple

Rodada 1: Começo lento para este. Temple avançando lentamente com Medina dando um soco e circulando para longe. Os dois homens trocam socos, mas tiros de sondagem. Temple se compromete com um 1-2 e Medina verifica ganchos e círculos. Paciência de ambos os homens.

Medina acerta outra boa mão direita quando Temple entra em cena. Ele parece ser o homem mais rápido nos primeiros dois minutos. Temple perde por pouco um contra-ataque à direita. Então ele finalmente consegue encurralar Medina, mas não consegue nenhuma conexão limpa. Poucos momentos depois, Temple acerta um contra-ataque à direita. A dupla dá um jab para encerrar o round.

MMA Fighting marca o round 10-9 Medina.

2 ª rodada: Mais um pouco de agressividade de Medina para iniciar esta rodada. Ele está pressionando a ação e uma mão esquerda o faz sentar! Parece que Temple pisou no pé? Os comentários parecem pensar assim. Medina está de pé e pronta. Parece que ele foi pego de surpresa. E agora Medina está pressionando para se vingar. Acerte uma direita que tropeça em Temple, que volta atrás dele. Ritmo muito maior já.

Medina acerta outro belo contra-ataque com a mão direita que abala Temple. Medina avançando agora e Temple acenando para ele, mas sem se envolver. Medina muda de tática e começa a tentar puxar o templo. Suas mãos estão bem baixas e ele está conversando ali.

Ah, uau. No replay, embora tenha sido considerado um knockdown, Temple não acertou um soco. Medina recuou e seu pé foi pisado. Essa é uma aparência difícil.

MMA Fighting marca a rodada 10-8 Temple, 19-18 Temple geral.

Rodada 3: Medina em busca do início da terceira rodada. Oh. Isso é lamentável. Após um clinche, Medina se separa e dá um soco atrás da cabeça! Temple fica chateado e o árbitro o avisa. Mas nada acontece. De volta a isso.

Temple atinge a tela após avançar e tropeçar. Sem nocaute. Esta rodada está desleixada e feia agora. Temple não está ofendendo muito e Medina está esperando. Temple faz uma curva para a esquerda enquanto Medina está recuando. Medina fintando e recuando, atraindo Temple. Temple obriga com um combo que quase erra. Nenhum dos dois fez muito.

MMA Fighting marca a rodada 10-9 Temple 29-27 Temple geral.

Rodada 4: A luta está cada vez mais sombria. Medina está avançando mais agora. Temple avança e vira à esquerda e então Medina o empurra para a tela. Sem nocaute. Templo para cima dele, mas Medina acerta outra boa esquerda. Quando Temple se abre, Medina está encontrando os contadores, mas não está fazendo muita coisa de outra forma. Temple lança um combo que Medina falha.

Medina prometeu paralisação na quarta rodada, mas não está apto para isso. Na verdade, Temple acerta uma mão direita crocante enquanto Medina assoa o nariz. Corpo baleado de Temple e canto superior esquerdo de Medina. Temple força um clinch perto do final da rodada.

MMA Fighting marca o round 10-9 Medina 38-37 Temple geral.

Rodada 5: Medina mostrando um pouco mais de urgência agora, realmente avançando. O gancho de esquerda sai de um body check que faz Temple quicar nas cordas. Novamente não é um knockdown. Medina realmente aumentou a produção agora. Mão esquerda começando a encontrar um lar. Temple aguenta firme, mas eles estão conquistando cada vez mais lutas internas.

Atualização importante, Medina dividiu seu short ao meio. Facilmente o maior dano causado na luta.

O MMA Fighting marca o round 10-9 Medina, 47-47 no geral.

Rodada 6: Na última rodada, os dois homens saíram quicando. Medina continua mostrando muita velocidade e logo fogos de artifício! Medina quebra o Templo! Ele está machucado!!! Cambaleando para trás e Medina coloca as mãos nele! O árbitro entra e pronto!

E uau, Temple não sabe onde ele está. O árbitro parou e Temple está quicando com os braços para cima como se tivesse vencido a luta. Não tenho certeza se ele sabe o que está acontecendo? Isto é tão estranho. Talvez ele esteja apenas protestando contra a paralisação? De qualquer forma, é muito estranho, mas Medina consegue o nocaute técnico no round 6.

Yoenis Tellez vs. Livan Navarro

Rodada 1: Navarro tentando acertar o jab, mas Tellez fazendo um belo trabalho no manejo de distância e indo para o corpo. Navarro sendo muito paciente, acertando bons contra-ataques, mas dá alguns golpes. Isso pareceu acordar Navarro quando ele conseguiu uma bela combinação. Navarro definitivamente acertou os chutes mais eficazes, mas Tellez mostrou algumas boas habilidades próprias.

MMA Fighting marca o round 10-9 Navarro

2 ª rodada: Navarro sai atirando ao acertar grandes combinações com as costas de Tellez no canto. Cada vez que Tellez pousa, ele responde com socos fortes de Navarro. Tellez começa a usar um pouco no lado direito do rosto, mas ainda avança e acerta um gancho feio no corpo. Tellez está começando a cozinhar um pouco, mas o sinal toca e ele provavelmente perdeu duas rodadas.

MMA Fighting marca o round 10-9 Navarro, 20-18 no geral

Rodada 3: Tellez ainda marcha para frente e agora encontrou um lar para a mão esquerda do cesto de pão. Navarro atira de volta e eles estão balançando. Navarro acerta uma grande mão esquerda que Tellez definitivamente vendeu. Navarro acerta uma combinação de cinco socos no corpo e na cabeça, depois outra combinação limpa. Navarro acerta outro golpe forte, mas Tellez o acerta com um grande golpe, depois uma série de socos para derrubar Navarro. Uau!

Navarro supera a contagem e começa a cerrar os punhos. A grande mão direita de Tellez atordoa Navarro novamente, e o sino toca, provavelmente salvando-o de outro knockdown. Rodada enorme para Tellez.

MMA Fighting marca 10-8 Tellez, 28-28 no geral

Rodada 4: Tellez está começando a sentir isso agora enquanto está jogando couro pesado, errando apenas com possíveis socos para encerrar a luta. Navarro tenta encontrar algum espaço, mas não consegue encontrar enquanto Tellez continua cavando até o corpo. Belo counter uppercut de Navarro, mas Tellez responde com a mão direita por cima.

Navarro definitivamente desacelerou e Tellez sabe disso. Navarro ainda está pousando, mas o suco não está como no primeiro. Tellez procura contra-ataques e encontra com um belo gancho de esquerda. Segundos finais e ambos os lutadores pousam no final do round.

MMA Fighting marca 10-9 Tellez, 38-37 no geral

Rodada 5: Os dois parecem já ter lutado por 12 rounds, pois foi uma briga muito divertida. Tellez começa a respirar um pouco mais pesado, mas os dois acertam socos. Tellez cai limpo, defende um contra-ataque e avança com pressão. Eles se apertam antes de se separarem. Tellez acerta parcialmente um gancho de esquerda. Uma batalha de vontades em cinco rodadas.

MMA Fighting marca 10-9 Tellez, 48-46 no geral

Rodada 6: Nenhum dos dois se moveu um centímetro no centro do ringue quando os punhos começaram a voar cerca de 20 segundos depois. Tellez acertou uma mão esquerda estrondosa que ecoou na construção que mandou Navarro para trás. Tellez avança com uma combinação. Tellez atira novamente, mas Navarro com um contra-ataque bonito e limpo. Golpe de corpo de Navarro, mas Tellez simplesmente não deixa ele conseguir um segundo de espaço e acerta um golpe forte de corpo, e outro que definitivamente chamou a atenção de Navarro.

Navarro volta faltando menos de 10 segundos para o final com dois grandes socos, os mais impactantes que ele acertou em alguns rounds. Ainda apoiando Tellez.

MMA Fighting marca 10-9 Tellez, 58-55 no geral

Rodada 7: Os dois homens parecem estar em busca de um primeiro movimento, finalmente Navarro dá um soco. Tellez com uma grande tentativa de direita que erra o alvo e inicia sua pressão para frente. Navarro com uma bela combinação de ombro e retorno. Os punhos voam em uma troca divertida e Tellez leva a melhor. Navarro deu alguns socos fortes neste, mas continua lutando.

Últimos 10 segundos e Tellez acerta um gancho de esquerda no rosto movendo-se para trás. Eles empatam quando a rodada termina.

MMA Fighting marca 10-9 Tellez, 68-64 no geral

Rodada 8: Navarro precisa de uma mudança de impulso, mas está lutando. A pressão de Tellez tem sido impressionante, com certeza, e ele continua aqui. Navarro está encontrando algumas aberturas agora ao marcar de volta para o corpo – o que o levou ao sucesso no início da luta. Eles se amarram e após a separação, Navarro cai no corpo e por cima. Tellez encontra um gancho de esquerda e avança com uma mão direita extremamente rápida.

Bela resposta de Navarro, que evita se meter nas cordas. Agora ele vai parar lá e paga com um gancho de esquerda. Nos 10 segundos finais, os dois lutadores pousam e o sino toca. Feche a rodada.

MMA Fighting marca 10-9 Navarro, 77-74 Tellez no geral

Rodada 9: Navarro obteve sucesso no primeiro minuto do round, entrando e cavando no corpo. Quando ele chega perto e começa a rasgar, ele está obtendo sucesso. Tellez percebendo que seu grande range está sendo fechado. O Navarro está fazendo feio e o árbitro está intervindo muito mais nesta rodada. Navarro acerta com a mão esquerda e eles empatam novamente. Assim que a ação recomeça, Navarro chega ao clinche e cava no corpo. Ele dá um passo para trás e paga por isso enquanto Tellez acerta o tiro mais certeiro da rodada antes que o sino toque.

MMA Fighting marca 10-9 Navarro, 76-74 Tellez no geral

Rodada 10: Três minutos finais de uma boa batalha competitiva. Ambos os homens jogando assim podem ser o round que decidirá a luta. Tellez tenta usar seu comprimento, mas agora é Navarro quem marca com pressão. Mas então, puta merda! A mão direita de Tellez nocauteia Navarro. Nocaute assustador.

Shadasia Verde vs. Franchon Crews Dezurn

