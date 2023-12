Resultados do BKFC 56: Perry x Alvarez

MMA Fighting tem os resultados do BKFC 56 para o card da luta Perry x Alvarez, um blog ao vivo do evento principal e muito mais do Maverick Center em Salt Lake City, Utah, na noite de sábado.

Na luta principal, Mike Perry, que está invicto no ringue do BKFC por 3 a 0, enfrentará o ex-campeão do UFC Eddie Alvarez na disputa dos médios. O título de ‘Rei da Violência’ do BKFC será concedido ao vencedor da luta.

Christine Ferea defende seu título peso mosca contra o ex-campeão do BKFC Bec Rawlings no card principal. Kai Stewart também defende seu título dos penas contra Howard Davis.

Confira abaixo os resultados do BKFC 56:

Cartão principal (FITE TV às 22h (horário do leste dos EUA))

Mike Perry x Eddie Alvarez

Christine Ferea x Bec Rawlings

Kai Stewart x Howard Davis

Arnold Adams x Mick Terrill

Jeremy Stephens x Jimmie Rivera

Ben Moa vs. Bridger Bercier

Mike Jones x Erick Lozano

Preliminares (FITE TV/YouTube às 21h (horário do leste dos EUA))

Esteban Rodríguez derrotou. Keegan Vandermeer por nocaute – Round 2, 1:06

Trevor Bradshaw derrotou. Troy Dennison por nocaute – Round 1, 1:55

Danny Hilton derrotou. LJ Schulz por nocaute técnico (interrupção médica) – Round 1, 2:00