Resultados do Day of Reckoning: atualizações ao vivo da eliminatória e do evento principal

MMA Fighting tem resultados do Day of Reckoning ao vivo para o evento Joshua vs. Wallin, blogs ao vivo das duas principais lutas e muito mais da Kingdom Arena em Riad, Arábia Saudita.

Quando o evento principal começar por volta das 17h30 horário do leste dos EUA, confira as atualizações ao vivo de Anthony Joshua x Otto Wallin rodada por rodada em nosso blog ao vivo do evento principal. Será a terceira luta do ano para Joshua e Wallin.

Deontay Wilder competirá pela primeira vez em mais de um ano contra Joseph Parker no co-evento principal em um confronto de pesos pesados. Confira as atualizações ao vivo de Deontay Wilder x Joseph Parker rodada por rodada para este confronto que está previsto para começar por volta das 16h30 horário do leste dos EUA.

Confira abaixo os resultados do Dia do Acerto de Contas.

Cartão principal (DAZN/PPV.com às 11h ET)

Anthony Joshua x Otto Wallin (blog ao vivo)

Deontay Wilder x Joseph Parker (blog ao vivo)

Daniel Dubois x Jarrell Miller

Dmitry Bivol x Lyndon Arthur

Arslanbek Makhmudov vs. Agit Kabayel

Jai Opetaia derrotou. Ellis Zorro por nocaute no primeiro round (2:56) | Assistir ao final

Filip Hrgovic derrotou. Mark De Mori por nocaute técnico no primeiro round (1:46)

Frank Sanchez derrotou. Junior Fa por nocaute técnico no sétimo round (2:42)

O show começa agora com a primeira luta a poucos minutos de distância.

Confira a eliminatória de Joshua vs. Wallin abaixo.

Frank Sanchez vs. Júnior Fa

Rodada 1: Fa mais rápido com o jab para começar. Sanchez quer encontrar um lar para sua mão direita. Ele está utilizando muito movimento para diminuir a distância, ele acerta um bom soco no Fa. Golpe no corpo por Sanchez. Nenhum dos lutadores abriu cedo. Sanchez raspa a barriga novamente. Jab pousa para Sanchez. Eles trocam golpes antes do sinal tocar. Leve aceno para Sanchez neste.

MMA Fighting marca o round 10-9, Sanchez.

2 ª rodada: Sanchez vai até o corpo para tentar abrir as defesas de Fa. Fa aguentou o golpe para manter Sanchez afastado. Boa defesa mostrada por Sanchez com um 1-2 rebatendo em suas luvas. Sanchez dá um soco no corpo. Finta furtiva de Sanchez e ele marca com um soco, seguido por outro bom logo depois. Fa vai até o corpo, mas dá um contra-ataque. Fa simplesmente não jogou o suficiente para marcar aqui. Sanchez acerta dois socos no corpo.

MMA Fighting marca o round 10-9, Sanchez. No geral, 20-18 Sánchez.

Rodada 3: Golpe forte de Sanchez para abrir o terceiro. Fa apoia Sanchez até as cordas, mas ainda não consegue atacar muito. Combinação corpo-cabeça das partituras de Sanchez. Sanchez dá um soco no corpo. Ele recebe um soco de Fa e rebate com um contra-ataque de esquerda. Fa acerta uma boa esquerda no meio. Sanchez marca com a mão direita durante uma troca. Fa perde o porta-voz, causando uma pausa na ação. Final tranquilo para aquela rodada.

MMA Fighting marca o round 10-9, Sanchez. No geral, 30-27 Sánchez.

Rodada 4: Fa controlando o centro do ringue com seu jab. Ele está soltando as mãos um pouco mais agora. Sanchez responde com direito ao corpo. Ele foge para a esquerda. Jab de Sanchez. Combo rápido de Fa mantém Sanchez na defensiva. Jab por Fa. Ele continua com o jab para frustrar uma investida de Sanchez. Sanchez de volta ao golpe corporal. Mão direita no corpo de Sanchez.

MMA Fighting marca o round 10-9, Fa. No geral, 39-37 Sánchez.

Rodada 5: Fa colocando pressão em Sanchez agora, mas ele é atingido por um soco de Sanchez. Uppercut curto por dentro para Sanchez, olhando por cima. Sanchez acerta dois golpes fortes no corpo, Fa o acerta com um soco. Fa com um soco no queixo. Sanchez vence mais uma troca apertada. Sanchez escorrega e cai no final do round.

MMA Fighting marca o round 10-9, Sanchez. No geral, 49-46 Sánchez.

Rodada 6: Sanchez dando uma patada com seu soco. ele entra e marca com a mão esquerda. Sanchez dá um soco e eles acabam empatando. Mais golpes de Sanchez. O contra-ataque à direita de Sanchez afasta Fa. Jab pega Sanchez no quadrado. Há uma combinação de Sanchez que acerta parcialmente. Fa encurrala Sanchez e acerta com a direita. A mão direita se estende novamente enquanto Fa empurra Sanchez para as cordas. Fa tenta aproveitar a vantagem, mas é pego com um golpe de direita direto no queixo e isso o deixa de joelhos. Ele responde a contagem quando a rodada termina.

MMA Fighting marca o round 10-8, Sanchez. No geral, 59-54 Sánchez.

Rodada 7: Veremos quão bem Fa se recuperou aqui. Sanchez recuando pacientemente enquanto espera por outra grande abertura. Cuidado com a mão direita agora. Há um 1-2 de Sanchez que sacode Fa, segue pela direita e desce Fa novamente. Ele atende a contagem, mas está em péssimo estado. Sanchez quer esse nocaute. Ele está marchando para frente faltando meio round. Fa estritamente em modo de defesa enquanto anda pelo ringue. Uma direita conecta para Sanchez. Ele está perseguindo Fa, e há outro bem no queixo, Sanchez tropeça no tapete contra as cordas. O árbitro já viu o suficiente.

Resultado oficial: Frank Sanchez derrotou. Junior Fa por nocaute técnico no sétimo round (2:42)

Filip Hrgovic vs. Mark De Mori

Rodada 1: O mais alto, Hrgovic, ocupa o centro do ringue enquanto desce De mori. Golpes longos de Hrgovic. Um par de mãos direitas bate na cabeça de De Mori e ele fica atordoado. Ele dá uma joelhada nas cordas, mas atende a contagem. De Mori atirando alto e dando socos na esperança de pegar Hrgovic. Hrgovic apenas derrotou De Mori com a mão direita, sem resposta do lutador mais baixo. Ele está reclamando de um soco na nuca, mas são socos limpos. O escanteio de De Mori joga a toalha no momento em que o árbitro descarta a luta. Todos sabiam que aquela luta tinha que ser interrompida.

Resultado oficial: Filip Hrgovic derrotou. Mark De Mori por nocaute técnico no primeiro round (1:46)

Jai Opetaia vs. Elis Zorro

Rodada 1: Opetaia trabalhando para fazer Zorro morder algumas fintas. Golpe de direita no corpo de Opetaia, Zorro responde com golpe alto. Opetaia lança uma esquerda ameaçadora na proa. Zorro o marca com um direto de direita. Partida rápida de Opetaia para o corpo. Opetaia caça cabeças, mas Zorro foge. Mão esquerda no botão e o Zorro não evita essa! Ele cai para trás e não consegue se levantar. Vitória por desistência de um rebatedor para Opetaia.

Resultado oficial: Jai Opetaia derrotou. Ellis Zorro por nocaute no primeiro round (2:56)

Arslanbek Makhmudov vs. Agit Kabayel

Rodada 1: Kabayel com um bom soco logo no início. Makhmudov já quer lançar com força. Kabayel circulando constantemente para a direita para evitar a mão poderosa de Makhmudov. Contra-gancho de esquerda das pontuações de Kabayel. Grandes socos de Makhmudov. Kabayel dá um soco no corpo. Makhmudov avança com socos, intimidando Kabayel nas cordas. Eles trocam ganchos de esquerda. Makhmudov pega Kabayel com um uppercut, Kabayel rapidamente se livra dos problemas.

MMA Fighting marca o round 10-9, Kabayel.

2 ª rodada: Makhmudov dando socos diretos, Kabayel o atinge com outro contra-ataque forte. Kabayel em sua bicicleta enquanto Makhmudov avança. Kabayel atinge o corpo. Ele está trabalhando dentro e fora. Makhmudov com direito ao corpo. Kabayel dá um soco no gancho. Makhmudov avança com um uppercut e marca com a mão esquerda. Kabayel mantendo-se fora do alcance da direita de Makhmudov.

MMA Fighting marca o round 10-9, Kabayel. No geral, 20-18 Kabayel.

Rodada 3: Kabayel incomoda Makhmudov com um soco. Ele acerta uma grande direita, fazendo Makhmudov pagar por uma entrada descuidada. Kabayel solta as mãos e faz Makhmudov recuar. Makhmudov não está configurando nada. Ele está pegando ar com muitos desses golpes fortes. Kabayel contente em estourá-lo e sair. Mão direita no meio e Makhmudov sentiu essa. Kabayel para o corpo. A mão direita levanta as melhores pontuações para Kabayel. Outra mão direita de Kabayel passa. Rodada enorme para Kabayel.

MMA Fighting marca o round 10-9, Kabayel. No geral, 30-27 Kabayel.

Rodada 4: Grande direita para abrir o Round 4 por Kabayel. Ele está pousando à vontade agora. Makhmudov responde com força, mas Kabayel vê esses golpes vindo de um quilômetro de distância. O uppercut direito ricocheteia no queixo de Makhmudov. Sua defesa desmorona e Kabayel o derruba com um tiro no corpo! Tempos ruins para Makhmudov. A ação recomeça e Kabayel o está enchendo de combinações. Parece que Makhmudov não tem respostas. Mais trabalho corporal e Makhmudov cai de joelhos novamente. Ele está quase fora dessa. Kabayel acaba esmagando Makhmudov com golpes no corpo e há um terceiro knockdown para a vitória.

Resultado oficial: Agit Kabayel derrotou. Arslanbek Makhmudov por nocaute técnico no quarto round (2:03)

Dmitry Bivol x Lyndon Arthur

Rodada 1:

2 ª rodada:

Rodada 3:

Rodada 4:

Rodada 5:

Rodada 6:

Rodada 7:

Rodada 8:

Rodada 9:

Rodada 10:

Rodada 11:

Rodada 12:

Daniel Dubois x Jarrell Miller

Rodada 1:

2 ª rodada:

Rodada 3:

Rodada 4:

Rodada 5:

Rodada 6:

Rodada 7:

Rodada 8:

Rodada 9:

Rodada 10: