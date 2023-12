Resultados do Prêmio Mundial de MMA 2023

Os resultados do World MMA Awards 2023 serão divulgados na noite de quinta-feira.

O MMA Fighting foi indicado para MMA Media Source of the Year, prêmio que o veículo já conquistou cinco vezes. Ariel Helwani foi indicado ao prêmio de Jornalista do Ano de MMA, prêmio que conquistou 13 vezes. Enquanto isso, o popular A hora do MMA programa foi indicado para Melhor Programação de MMA.

O World MMA Awards, que será realizado no Sahara Theatre em Las Vegas, será apresentado na ESPN+ às 22h30 horário do leste dos EUA.

Veja a lista completa dos indicados abaixo (o período de indicação vai de 1º de julho de 2022 a 30 de junho de 2023):

Aqui estão seus indicados para o 15º Prêmio Anual Fighters Only World MMA (o vencedor será indicado para cada categoria):

Charles Lewis Lutador do Ano

Leon Edwards

Aljamain Sterling

Israel Adesanya

Islã Makhachev

Sadibou Sy

Lutadora Feminina do Ano

Alexa Grasso

Amanda Nunes

Larissa Pacheco

Seika Izawa

Liz Carmouche

Lutador Revelação do Ano

Dricus Du Plessis

Alex Pereira

Ilia Topuria

Sergei Pavlovich

Alexa Grasso

Lutador Internacional do Ano

Leon Edwards

Israel Adesanya

Dricus Du Plessis

Sergei Pavlovich

Sadibou Sy

Luta do Ano

Justin Gaethje x Rafael Fiziev (UFC 286)

Dustin Poirier x Michael Chandler (UFC 281)

Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski (UFC 284)

Brennan Ward x Sabah Homasi (Bellator 290)

Matt Schnell x Su Mudaerji (UFC no ABC 3)

Nocaute do ano

Leon Edwards x Kamaru Usman – Chute na cabeça (UFC 278)

Israel Adesanya vs. Alex Pereira – Punches (UFC 287)

Sadibou Sy x Shane Mitchell – Chute na roda giratória (PFL 6, 2023)

Krzysztof Głowacki vs. Patryk Tołkaczewski – Punch (KSW Coliseu 2)

Ismael Bonfim x Terrance McKinney – Joelho voador (UFC 283)

Envio do Ano

Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko – Manivela facial (UFC 285) (ganhador)

Louis Glismann vs. Melvin van Suijdam – Omoplata invertida (Oktagon 43)

Islam Makhachev x Charles Oliveira – estrangulamento com triângulo de braço (UFC 280)

Olga Rubin x Claire Guthrie – Buggy Choke (Invicta FC 53)

Reinier de Ridder x Vitaly Bigdash – Estrangulamento com triângulo invertido (ONE 159)

Retorno do ano

Jon Jones (carreira)

Leon Edwards x Kamaru Usman 1 (UFC 278)

John Hathaway (Retornando de uma longa doença)

Matt Schnell x Su Mudaerji (UFC no ABC 3)

Yaroslav Amosov (Retornando da guerra)

A virada do ano

Alexa Grasso x Valentina Shevchenko (UFC 285)

Larissa Pacheco x Kayla Harrison (PFL 10, 2022)

Christian Echols x Pat Downey (Bellator 289)

Jesus Pinedo x Brendan Loughnane (PFL 4, 2023)

Zebaztian Kadestam x Roberto Soldic (ONE Fight Night 10)

Shawn Tompkins Treinador do Ano

Eugene Bareman

Mike Brown

Dave Lovell

Ray Longo

Eric Nicksick

Treinador do Ano

Heather Linden (vencedora)

Jonathan Reynolds

Éverton Oliveira

Jordan Sullivan

Brandon Gallagher

Ginásio do Ano

Kickboxing urbano

Top Team Americano (vencedor)

Equipe Renegada

Matar Cliff FC

Academia Americana de Kickboxing

Árbitro do Ano

Marco Goddard

Jason Herzog

Marcos Smith

Erva Dean

Rico Mitchell

Garota do Ringcard do Ano

Britney Palmer

Louise McKie

Brooklin Wren

Jhenny Andrade

Luciana Andrade

Homem líder

Dana White (UFC)

Scott Coker (Bellator)

Peter Murray (PFL)

Maciej Kawulski (KSW)

Ondrej Novotny (octógono)

Melhor Promoção

UFC

Bellator-MMA

PFL

KSW

Octógono MMA

Personalidade do Ano

Joe Rogan

Laura Sanko

Chael Sonnen

Daniel Cormier

Jon Anik

Analista do Ano

Michael Bisping

Paulo Felder

Dan Hardy

Antonio Smith

Kenny Florian

Melhor Programação de MMA

Combate matinal

A hora do MMA

Série de competidores de Dana White

Podcast Anik e Florian

UFC Incorporado

Fonte de mídia MMA do ano

Luta de MMA

cão pastor

Viciado em MMA

ESPN (vencedor)

Cotovelo Sangrento

Jornalista de MMA do Ano

Ariel Helwani (vencedor)

Aaron Bronsteter

Marc Raimondi

John Morgan

Rei Nolan

Prêmio Espírito de Luta

Yaroslav Amosov (Adversity – retornando da guerra para unificar o título meio-médio do Bellator)

Steven Ray (Força – lutando por sua família)

Biaggio Ali Walsh (Bravura – ajudando sua comunidade diante do perigo)

Confie em Gorimbo (Caridade – construir uma bomba de água no Zimbabué e colocar os outros à frente de si mesmo) (vencedor)

Chris Barnett (Adversidade – superando grandes perdas pessoais e adversidades na jaula)