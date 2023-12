Resultados do RIZIN 45, vídeos: Kyoji Horiguchi vence Makoto Shinryu, Kai Asakura desiste de Juan Archuleta para ganhar o título

O RIZIN fechou o ano com uma noite de finalizações selvagens em Saitama, no Japão, e coroou Kyoji Horiguchi como seu primeiro campeão peso mosca, derrotando Makoto Shinryu em uma revanche na luta principal do RIZIN 45 no Saitama Super Arena.

A primeira luta entre os dois aconteceu em julho e terminou em apenas 25 segundos, quando uma cutucada acidental resultou em no-contest. Desta vez, Horiguchi e Shinryu travaram uma competição selvagem enquanto durasse.

O round inicial acelerado teve diversas tentativas de finalização para ambos os lados, mas a finalização veio na segunda estrofe, quando Horiguchi pegou as costas e acertou socos para abrir espaço para um mata-leão.

Na co-luta principal, Kai Asakura foi coroado campeão peso galo após acertar Juan Archuleta com uma joelhada no corpo na co-luta principal.

Archuleta perdeu peso para RIZIN 45, forçando-o a perder o título e deixando-o sem condições de vencer a luta – uma vitória seria automaticamente anulada para no-contest – mas ele ainda tentou em uma briga selvagem no Round 1, recebendo cartão amarelo por acertar socos após o gongo.

Asakura e Archuleta voltaram no Round 2 em busca de sangue, e o talento japonês acertou um golpe no corpo para a vitória e uma segunda corrida pelo cinturão dos galos.

A penúltima luta do card teve os ex-campeões Kleber Koike e Yutaka Saito brigando por uma melhor posição no ranking dos penas. Saito usou uma estratégia inteligente nos primeiros rounds, mas decidiu tentar a queda no terceiro, permitindo que Koike conseguisse uma guilhotina e o deixasse inconsciente.

No início do show, o ex-campeão peso galo do RIZIN, Hiromasa Ougikubo, se recuperou de uma derrapagem de três lutas contra Archuleta, Horiguchi e Soo Chul Kim com uma vitória por decisão unânime sobre o ex-candidato ao UFC John Dodson em uma luta de peso mosca.

O grande peso por peso Seika Izawa aposentou Miyuu Yamamoto, de 49 anos, com um mata-leão. Izawa amplia seu recorde no MMA para 12-0 perfeitos, sete deles sob a bandeira RIZIN.

Mikio Ueda manteve a ação com um nocaute na cabeça do peso pesado Tsuyoshi Sudario, além de Shinobu Ota e Igor Tanabe garantirem finalizações habilidosas. Assista às finalizações e confira abaixo os resultados completos do RIZIN 45.

Cartão Principal

Kyoji Horiguchi derrotou Makoto Shinryu por finalização (mata-leão) — Round 2, 3:44

Kai Asakura derrotou. Juan Archuleta por nocaute técnico – 2º round, 3:20

Kléber Koike derrotou. Yutaka Saito por finalização (guilhotina) – Round 3, 1:21

Ren Hiramoto derrotou. Ya-Man por decisão unânime

Seika Izawa derrotou Miyuu Yamamoto por finalização (mata-leão) — Round 2, 0:37

Mikio Ueda derrotou Tsuyoshi Sudario por nocaute técnico – 2º round, 0:55

Hiromasa Ougikubo derrotou. John Dodson por decisão unânime

Vince Morales derrotou. Yuki Motoya por decisão unânime

Shinobu Ota derrotou Ryusei Ashizawa por nocaute técnico – Round 1, 2:21

Kouzi derrotou. Kota Miura por nocaute técnico – 2º round, 0:59

Igor Tanabe derrotou Shinsho Anzai por finalização (mata-leão) – Round 1, 1:32

Hiroya Kondo derrotou Jo Arai por nocaute técnico – 2º round, 2:53

Yuta Kubo derrotou Rukiya Anpo por finalização (mata-leão) – Round 1, 4:28

Card Preliminar

Suguru Nii derrotou Satoshi Yamasu por nocaute – Round 2, 1:03

Tatsuki Shinotsuka derrotou Daichi Tomizawa por decisão unânime – kickboxing

Ryujin Nasukawa derrotou Jongmin Shin por nocaute técnico – segundo round, 2:16

Joe Hiramoto derrotou Yushi Sakura por decisão unânime