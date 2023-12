Resumo da revisão de roubo de 2023 do MMA Fighting: Qual foi o maior roubo do ano?

Qual seria o ano mais excêntrico nos esportes de combate sem um pouco de polêmica?

Por volta dessa época, no ano passado, argumentei que julgar no MMA não é tão ruim quanto se imagina, e mantenho isso. No entanto (e este é um grande porém), não podemos falar sobre o estado da pontuação em 2023 sem mencionar dois dos resultados da luta pelo título mais discutidos do ano: a revanche de Alexa Grasso x Valentina Shevchenko e a luta de retorno de Henry Cejudo. contra Aljamain Sterling.

Ambas as disputas do campeonato foram exibições de artes marciais que pareciam ser confrontos acirrados no papel e eram ainda mais acirradas na prática. No final, Grasso e Sterling mantiveram seus títulos, mas os torcedores e a mídia ficaram perplexos com as decisões quando tiveram a chance de examinar os placares.

Vamos começar com Grasso x Shevchenko 2, que foi a atração principal do Noche UFC.

Grasso entrou no card do Fight Night de 16 de setembro com ouro na cintura após uma impressionante finalização de Shevchenko no quarto round seis meses antes, uma finalização que foi eleita por unanimidade a Finalização do Ano de 2023 do MMA Fighting. O estrangulamento que encerrou a luta aconteceu depois que Shevchenko deu um chute giratório, o que aumentou a intriga da revanche. Teríamos testemunhado a passagem da tocha ou Shevchenko foi simplesmente vítima de um ferimento autoinfligido durante séculos?

Depois de cinco rodadas altamente competitivas, qualquer um que estivesse assistindo concordaria que Grasso era um campeão digno e que Shevchenko não havia perdido um passo. A única dúvida era se os juízes achavam que Grasso fez o suficiente para sair vitoriosa em sua primeira defesa de título.

De acordo com os scorecards, Shevchenko estava com uma vantagem de 39-37 em dois dos cartões dos juízes indo para a Rodada 5. Enquanto Shevchenko não terminasse, havia uma boa chance de ela deixar Las Vegas como campeã mais uma vez. Por outro lado, havia também a possibilidade de um 10-8 maluco nos dar um resultado completamente inesperado e foi isso que aconteceu, quando o juiz Mike Bell abriu o placar para Grasso, resultando em um empate dividido em vez de um aceno dividido a favor de Shevchenko. Em vez de encerrar os fãs, o cartão de Bell levantou mais questões.

Pessoalmente, marquei a luta 48-47 para Grasso, dando a ela o segundo, terceiro e quarto rounds, então não tive problemas com a retenção de Grasso. Eu discordo da pontuação de 10-8. Embora Grasso claramente tenha vencido o round final (mais uma vez capitalizando um erro de Shevchenko para encerrar a luta em posição dominante), não vi danos suficientes nem senti que Grasso chegou perto o suficiente de uma finalização para merecer mais do que um 10- 9. Na verdade, a sequência em que Grasso derrubou Shevchenko no segundo round e seguiu com golpes foi mais impactante do que o encerramento do quinto round, tornando a inconsistência da pontuação de Bell ainda mais evidente.

Para ser claro, não considero oficialmente essa luta um roubo porque é fácil marcar os três rounds intermediários para Grasso e ainda assim dormir tranquilo. Porém (aí está essa palavra de novo), com base na forma como a luta foi marcada após os primeiros 20 minutos, é quase impossível justificar que Shevchenko não recuperou o título.

É por isso que provavelmente estamos indo para uma luta de trilogia e porque Erin Blanchfield e Manon Fiorot estão lutando entre si apenas para se manterem ocupadas.

Agora vamos falar sobre Sterling e Cejudo.

Saindo de uma aposentadoria de três anos, Cejudo deu a Sterling tudo o que ele podia aguentar durante cinco rounds, lembrando a todos porque ele era um dos prospectos de MMA mais badalados de todos os tempos e um dos campeões mais talentosos dos esportes de combate. Sterling também não rolou para ele e ele finalmente conseguiu a terceira defesa bem-sucedida de uma das mais estranhas disputas de título na memória recente.

Assim como Grasso x Shevchenko, foi o placar no quinto round que levantou algumas sobrancelhas, com Sterling ganhando um único 10-9 de Derek Cleary para escapar com uma vitória por decisão dividida por pouco (o juiz Eric Colon marcou o round 5 para Cejudo, mas teve já registrou um trio de pontuações de 10-9 a favor de Sterling).

Na primeira visualização, marquei a luta para Sterling, dando a ele os rounds 1, 3 e 4, mas estaria mentindo para você se dissesse que estava confiante de que o campeão estava à frente no round 5, que tive 10- 9 para Cejudo. Lembro-me de pensar que Sterling tirou o pé do acelerador nos últimos cinco minutos, mas depois de assistir ao último round novamente, está mais perto do que você imagina. Cejudo marcando uma queda tardia pode ter mudado a opinião pública, embora não devesse, pois não resultou em nenhuma ofensa significativa.

Se você se preocupa com estatísticas – útil quando falamos de uma luta que contou com várias trocas difíceis de julgar – Cejudo superou Sterling por pouco no quinto round, mas Sterling teve vantagem em golpes de cabeça por 13-8. Mais uma vez, estava perto!

Portanto, não posso ser muito duro com Cleary por sua pontuação no quinto assalto, mesmo que parecesse flagrante e caro no momento. Isso provavelmente não é muito reconfortante para Cejudo, que sempre se perguntará se a sua recuperação teria terminado em triunfo se não fosse por aquela carta dissidente.

No geral, não houve muito o que reclamar na hora de julgar em 2023, pelo menos nos níveis mais altos do esporte, embora tenham havido três lutas que me senti obrigado a levar para o laboratório. Vamos dar uma rápida olhada neles.

Islam Makhachev vs. Alexandre Volkanovski 1

Nossa Luta do Ano de 2023 é tão boa que reduzi-la a uma conversa enfadonha de julgamento presta um péssimo serviço a Islam Makhachev e Alexander Volkanovski. Essa é uma das razões pelas quais me recusei a revisar o encontro do UFC 284 imediatamente após o ocorrido. Dito isso, quando os dois acabaram se revanchendo apenas oito meses depois e com o discurso em torno da primeira luta ainda turvo, percebi que era meu dever fazer uma análise adequada.

Tendo assistido à luta várias vezes, estou ainda mais desapontado por ter havido qualquer conversa sobre roubo. Foram quatro rodadas para Makhachev no meu cartão, três na pior das hipóteses.

Volkanovski teve uma atuação inspiradora, mas qualquer um que preste atenção aos detalhes da luta verá que Makhachev o estava iluminando em pé, além de algumas investidas emocionantes de Volkanovski e um nocaute tardio do rei dos penas. As imagens de Volkanovski rugindo desafiadoramente ao sobreviver ao controle das costas de Makhachev e terminando a luta na primeira posição são indeléveis, mas não contam a história da luta.

Makhachev não recebe amor suficiente para vencer definitivamente esta batalha de grandes nomes peso por peso. Então, novamente, acho que o recorde se estabeleceu na revanche.

Amir Albazi x Kai Kara-França

Embora as apostas não fossem tão altas para a atração principal do UFC Vegas 74 entre Amir Albazi e Kai Kara-France, o julgamento foi semelhante às duas lutas pelo título discutidas no início deste artigo. Dois juízes marcaram a luta por 48-47 para Albazi, o que não tenho problema, mas o cartão do juiz Chris Lee era suspeito aos meus olhos.

Em cinco rounds tensos, nenhum dos lutadores conseguiu criar muita distância até o quarto e quinto rounds que favoreceram a trocação de Kara-France. Parece que Albazi teria que confiar em seu trabalho nas três primeiras rodadas para garantir uma vitória, mas Lee realmente marcou a quarta rodada para Albazi, apesar de uma vantagem significativa de 27-5 no ataque a favor de Kara-France. Ainda não tenho certeza de como isso aconteceu.

O Albazi fez o suficiente para vencer a luta na minha opinião, só não vejo como conseguir marcar os dois últimos rounds para ele. Portanto, não é um roubo, mas sim outro exemplo estranho de julgamento de inconsistência.

Joselyne Edwards vs. Lucie Pudilova

Senhoras e senhores, o único verdadeiro roubo de 2023, é Joselyne Edwards x Lucie Pudilova do UFC Kansas City.

Orgulhosamente em primeiro lugar nas decisões mais disputadas do MMA Decisions de 2023, esta abertura preliminar do card de 15 de abril pode não aparecer na mente de ninguém quando se trata de lutas polêmicas, mas se você viu, então sabe que Pudilova conseguiu sujo aqui.

Juízes desconhecidos, um debate clássico de luta contra golpes e um forte protesto dos fãs (91 por cento dos eleitores do MMA Fighting consideraram a decisão um roubo) se misturam para pintar um quadro nada lisonjeiro da vitória de Edwards por decisão dividida. Respeitosamente, simplesmente não parecia que ela fez muito na trocação durante a luta, enquanto Pudilova teve momentos notáveis ​​de ground and Pound ao longo da luta.

Não tenho ideia do que os juízes viram que o resto de nós não viu, nem espero que haja muito alvoroço generalizado quando esta, para dizer o mínimo, luta inconsequente de peso galo for levantada no futuro. Mas se você quiser um exemplo recente de roubo sem dúvida, é este que você deseja apontar.