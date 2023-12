Retorno do Benefício: Governo ANUNCIA Auxílio Gás com novo valor!

Com a crescente crise econômica, o retorno do Auxílio Gás traz um alento para milhões de famílias brasileiras que vivem em situação de extrema pobreza.

O Retorno do Auxílio Gás

O Governo Federal recentemente anunciou a volta do Auxílio Gás, uma ajuda financeira fundamental para muitas famílias, principalmente para aquelas em situação de extrema pobreza.

A Recomposição Orçamentária e a Garantia dos Benefícios Sociais

Durante o atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, iniciou-se o processo de recomposição orçamentária e garantia dos benefícios sociais com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/2022.

Aumento no Valor do Bolsa Família e Auxílio Gás

Um dos resultados da aprovação da PEC foi o estabelecimento do pagamento mínimo de R$ 600 no Bolsa Família e a cobertura integral do valor do botijão de gás pelo Auxílio Gás.

Aprovação da PEC de Transição e Aumento do Valor do Auxílio Gás

Com a aprovação da PEC de transição, o governo informou que o valor do Auxílio Gás será suficiente para cobrir o custo total do botijão, fato que resultou em um aumento de 31,5% no valor destinado a este benefício. Isso significa um aumento de R$ 2,8 bilhões em 2022 para R$ 3,7 bilhões em 2023.



Cálculo do Valor do Auxílio Gás

O valor do Auxílio Gás é ajustado a cada dois meses e é calculado com base na média nacional do preço do GLP nos últimos seis meses, determinado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). Atualmente, o preço médio do gás de cozinha no Brasil é de R$ 101,48.

Quem Tem Direito ao Auxílio Gás?

O Auxílio Gás é destinado a famílias que vivem em situação de extrema pobreza. Ele é crucial para garantir o acesso a esse item essencial para o preparo de alimentos.

Requisitos para Receber o Auxílio Gás

O benefício é regulado pelas políticas sociais do governo e é geralmente concedido às famílias que estão cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Variação no Número de Famílias Beneficiadas

É importante ressaltar que o número de famílias que recebem o Auxílio Gás a cada dois meses pode variar. Esta variação é devida a fatores como a oscilação do preço médio do botijão e o processo de Averiguação Cadastral do Cadastro Único, realizado rotineiramente pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

O Esforço do MDS para Melhorar a Distribuição do Auxílio Gás

O MDS está empenhado em aprimorar o processo de distribuição, corrigindo e qualificando os registros para garantir que os benefícios sociais sejam realmente destinados àqueles que mais precisam de assistência.

O retorno do Auxílio Gás é uma notícia positiva para muitas famílias brasileiras que lutam para sobreviver em meio à crise econômica. Com a cobertura integral do valor do botijão de gás, muitas famílias poderão cozinhar seus alimentos sem ter que se preocupar com o alto custo do gás.

Como se inscrever no Auxílio Gás

O Auxílio Gás, por vezes referido como vale-gás, é um auxílio concedido a famílias registradas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). Foi lançado em 2021 para ajudar a aliviar o impacto do custo do gás no orçamento das famílias de baixa renda.

Inscrição

A inscrição é feita nas unidades do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) ou em um posto de atendimento do Cadastro Único.

Documentos necessários para a inscrição

Os documentos necessários para a inscrição incluem um documento de identidade com foto, CPF ou título de eleitor, comprovante de endereço e os CPFs de todos os membros da família que moram na mesma residência.

Como receber o Auxílio Gás

O valor é disponibilizado em conta digital ou bancária indicada no cadastro. Se a família não tiver uma dessas opções, será aberta uma poupança social digital, movimentada pelo Caixa Tem, onde será depositado o valor.

O que acontece se o valor não for retirado

O valor fica disponível por 120 dias e pode ser sacado em lotéricas, caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal e correspondentes Caixa Aqui. Se o valor não for retirado dentro deste prazo, ele é devolvido ao orçamento do programa.