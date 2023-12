Reuniões ajustam celebração dos 140 anos da Festa de Bom Jesus dos Navegantes em Penedo

A Prefeitura de Penedo e todos os setores diretamente envolvidos com a realização da maior festa religiosa da região do Baixo São Francisco ajustaram aspectos sobre os festejos do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes.

O evento que completa 140 anos de celebração em 2024 foi tema de duas agendas de trabalho realizadas nesta terça-feira, 19 de dezembro, iniciando com uma reunião no Gabinete do Prefeito Ronaldo Lopes, com participação virtual de representante do Ministério Público Estadual, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Além do gestor penedense, a administração municipal foi representada neste primeiro encontro por Teresa Machado e Marcos Muniz (SEMCLEJ), Ricardo Araújo (SIPE), Jota Júnior (SMTT), Ivo Moura (SEMSP), Pedro Felipe Queiroz (SEDECIN) e Kim Emmanuel (SECOM).

Encerrada a atividade que definiu a elaboração de um Termo de Ajustamento de Condutas (TAC), a gestora da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude conduziu a segunda reunião, esta no auditório da Casa de Aposentadoria.

Teresa Machado explicou aspectos que precisam ser definidos com mais urgência, encaminhamentos internos por parte de setores da Prefeitura de Penedo, e pontos relacionados sobre estrutura do palco, camarotes, arena dos shows, comércio ambulante e medidas de segurança.

Os temas foram tratados com representantes das pastas do governo Ronaldo Lopes/João Lucas, da empresa Taluan Produções, forças de segurança, da igreja católica e da comunidade da Santa Cruz.

Vale ressaltar que a programação religiosa tem prioridade sobre as apresentações dos artistas na arena aberta ao público, onde as bandas só começam a tocar quando for concluído tudo o que estiver previsto para acontecer no Palco da Fé, ao lado da Igreja da Santa Cruz.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Kamylla Feitosa