REVELADO hoje (11/12)! Confira se aposentados e pensionistas do INSS vão receber parcelas antes do Natal

Os aposentados e pensionistas que contam com os pagamentos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) aguardam ansiosamente a liberação deste mês. Isso ocorre porque, ao não receberem o 13º salário no final do ano, o benefício regular se torna fundamental para lidar com os gastos extras neste período. O calendário de pagamentos do INSS é divulgado no início do ano, permitindo que, desde janeiro, seja possível conhecer a data do depósito referente a dezembro. No entanto, nem todos se sentem suficientemente preparados e organizados para essa eventualidade. Acompanhe abaixo quando o benefício será creditado em sua conta. Confira!

Pagamento do INSS em dezembro de 2023

Boa notícia para os aposentados do INSS! O instituto está antecipando o pagamento do benefício de dezembro antes do feriado de Natal para os 39 milhões de segurados que recebem neste mês. O calendário do INSS para dezembro inicia no dia 21/12 para aqueles que têm benefício com o número final 1. A tabela de pagamento do INSS varia de acordo com o valor do benefício, sendo priorizados inicialmente aqueles com benefício de até um salário mínimo (R$ 1.320). Posteriormente, o pagamento contempla os beneficiários com renda mensal superior ao piso nacional. De acordo com os dados do INSS, mais de 26 milhões de segurados receberão o benefício entre 21 de dezembro e 08 de janeiro. Já para os 12,8 milhões de segurados que recebem acima de R$ 1.320, o pagamento se inicia em 02 de janeiro e se estende até 08 de janeiro de 2024. Para consultar a data de recebimento, basta verificar o último número presente no cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço. Aqueles que recebem um salário mínimo terão um grupo com pagamento diário, de acordo com o final do cartão. Enquanto isso, os que recebem mais de um salário mínimo, por formarem um grupo menor, terão dois grupos recebendo diariamente.

Calendário de Pagamento do INSS de Dezembro

Aqui estão as datas de pagamento do INSS para dezembro, conforme o final do benefício, desconsiderando o último dígito após o traço:

Benefícios até 1 salário mínimo:

Final 1: 21 de dezembro;

Final 2: 22 de dezembro;

Final 3: 26 de dezembro;

Final 4: 27 de dezembro;

Final 5: 28 de dezembro;

Final 6: 02 de janeiro;

Final 7: 03 de janeiro;

Final 8: 04 de janeiro;

Final 9: 05 de janeiro;

Final 0: 08 de janeiro;

Benefícios acima de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6: 02 de janeiro;

Finais 2 e 7: 03 de janeiro;

Finais 3 e 8: 04 de janeiro;

Finais 4 e 9: 05 de janeiro;

Finais 5 e 0: 08 de janeiro;



Você também pode gostar:

Essas datas orientativas permitem que os beneficiários do INSS se programem para receber seus pagamentos de forma eficiente durante o mês de dezembro e início de janeiro.

Consulta do Extrato no Meu INSS

Para obter informações sobre o valor a ser pago em dezembro, os segurados podem realizar a consulta do extrato do INSS por meio do aplicativo Meu INSS, disponível para sistemas Android e iOS, ou acessar o portal Meu INSS. O acesso é feito utilizando a conta Gov.br, que serve como um login único para os diversos serviços digitais oferecidos pelo governo federal. Tanto no aplicativo quanto no site, os segurados têm a possibilidade de verificar informações cruciais, como o extrato de pagamentos de benefícios, as datas de pagamento, além de poder agendar ou reagendar perícias e outros serviços relacionados à seguridade social. Essa plataforma proporciona uma maneira eficaz e acessível para os beneficiários acompanharem e gerenciarem aspectos importantes de seus benefícios junto ao INSS.

Para determinar o dia do pagamento do benefício, aposentados e pensionistas podem verificar o último dígito do cartão de benefício, excluindo o último dígito verificador após o traço. Por exemplo, se o cartão termina em 123456789-0, o dígito final relevante é o 9.

Tipos de Aposentadoria pelo INSS

A aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um benefício destinado a trabalhadores que contribuíram para a Previdência Social ao longo de sua vida profissional. O direito à aposentadoria no INSS é baseado em critérios como idade, tempo de contribuição e tipo de aposentadoria. Aqui estão alguns dos principais tipos de aposentadoria concedidos pelo INSS e seus requisitos básicos:

Aposentadoria por Idade:

Requisito: Idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres.

Carência: Mínimo de 180 contribuições mensais.

Aposentadoria por Tempo de Contribuição:

Requisito: 35 anos de contribuição para homens e 30 anos para mulheres.

Carência: Não há idade mínima, mas é necessário ter 180 contribuições.

Aposentadoria por Tempo de Contribuição com Pedágio de 50%:

Requisito: 35 anos de contribuição para homens e 30 anos para mulheres.

Carência: Deve cumprir pedágio de 50% sobre o tempo que faltava para atingir o tempo mínimo em 13 de novembro de 2019.

Aposentadoria por Tempo de Contribuição com Pedágio de 100%:

Requisito: 35 anos de contribuição para homens e 30 anos para mulheres.

Carência: Deve cumprir pedágio de 100% sobre o tempo que faltava para atingir o tempo mínimo em 13 de novembro de 2019.

Aposentadoria Especial:

Destinada a quem trabalha em condições prejudiciais à saúde.

Requisitos específicos relacionados ao tempo de exposição a agentes nocivos.

Aposentadoria por Invalidez:

Concedida a quem, por doença ou acidente, é considerado incapaz de trabalhar.

Não exige carência em caso de acidente ou doença grave.

É importante ressaltar que a legislação previdenciária pode ser alterada, e os requisitos podem variar. Portanto, é recomendável verificar as informações mais recentes junto ao INSS ou a um profissional especializado em previdência social.

Tome Decisões Adequadas para o Seu Futuro Financeiro

O pagamento dos benefícios do INSS em dezembro e a antecipação para o Natal trazem alívio financeiro para os aposentados e pensionistas. Com o calendário divulgado pelo instituto, os segurados podem se programar para receber seus pagamentos de acordo com a data estabelecida. Além disso, a consulta do extrato no Meu INSS fornece informações importantes sobre o valor a ser recebido, permitindo que os beneficiários gerenciem seus benefícios de forma eficiente.

É fundamental conhecer os diferentes tipos de aposentadoria oferecidos pelo INSS e seus requisitos para garantir o acesso aos direitos previdenciários. Ficar atento às possíveis alterações na legislação previdenciária e buscar orientação especializada são passos importantes para garantir uma aposentadoria tranquila.

Portanto, aproveite as informações fornecidas neste artigo para se manter informado sobre o pagamento dos benefícios do INSS, entender os tipos de aposentadoria disponíveis e tomar decisões adequadas para o seu futuro financeiro.