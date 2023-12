Revelado o vencedor do desafio, leva para casa o prêmio de US$ 4.560.000

O maior prêmio da Reality TV de US$ 4.560.000 foi oficialmente ganho… com o vencedor de “Squid Game: The Challenge” sendo coroado.

Milhões transmitiram a adaptação do game show da vida real do extremamente popular programa da Netflix, e na noite de quarta-feira tudo chegou ao fim quando os três finalistas se tornaram um único campeão. Os três competidores restantes receberam um banquete em seu dormitório – composto de bife – antes de ser revelado que apenas 2 deles passariam para o jogo final.

No jogo final, Mai e Phil jogaram “Pedra, Papel, Tesoura”. Cada vez que um jogador ganhava a rodada, ele selecionava uma única chave de uma caixa com várias e tentava abrir uma fechadura.

Aliás – assim como a primeira temporada de “Squid Game” – a primeira temporada do reality show também terminou com um teaser para uma 2ª temporada, apesar dos recentes processos judiciais de concorrentes que dizem que as condições do programa eram brutais… então fique atento.