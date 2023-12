Revelando vazamentos de áudio e vídeo do tribunal de Jonathan Majors online: sua carreira na Marvel acabou?

Centão toda a história de Jonathan Majors‘suposto abuso à ex-namorada Grace Jabbari foi relatado, muitos foram rápidos em apontar que essas acusações precisavam de um processo pessoal. À medida que o caso começou a se desenrolar, os julgamentos abriram os olhos para que todos vissem como Jonathan Majors realmente era em seu relacionamento com Jabbari. Acontece que ele parece controlador e manipulador com ela. Foram divulgados textos, bem como alguns áudios contundentes, além de imagens de rua de câmeras de segurança. No vídeo, você pode ver Majors fugindo de Jabbari enquanto ela o persegue na noite da suposta agressão. Essa evidência por si só não é conclusiva ou incriminatória.

Majors desabafa dizendo que é um ‘grande homem’

O áudio divulgado em tribunal mostra Jonathan Majors profundamente perturbado com Grace Jabbari com a mulher registrando sua troca. Apenas pelo áudio, fica claro que Majors estava tentando manipulá-la e incendiá-la, comparando-a a figuras históricas como Michelle Obama e Coretta Scott King. Majors parece pensar que ele é algum tipo de figura histórica que foi colocada neste mundo por Deus para mudar o mundo. A transcrição completa dessa troca está abaixo:

Majors: …está fazendo agora? Período. Na verdade, isso é ponto final. Você entende isso?

Jabari: Sim.

Majors: Você realmente me ama? Você realmente?

Jabbari: Sim.

Majors: Então como você ousa chegar em casa bêbado e perturbar a paz da nossa casa quando temos um plano?

Jabbari: me desculpe

Majors: Eu gostaria de chegar ao ponto em que seus amigos saibam em que trabalho estou e digam “Acho que Grace vai ficar fora de serviço”. Me pega?

Jabbari: Sim, não vou.

Majors: Não, não, você entende isso? Porque aquela equipe, aquela unidade, né? Grace precisa ter uma certa mentalidade para apoiar – Coretta Scott King, você sabe quem é? Essa é a esposa de Martin Luther King. Michelle Obama, esposa de Barack Obama.

Jabbari: Eu sei, eu não deveria ter saído. Desculpe

Majors: Deixe-me explicar para você, certo? Se estiver, vou apenas dizer isso. Meu temperamento, minha merda, tudo isso. Tudo isso dito, certo? E digamos que sou um grande homem. Um grande homem. Estou fazendo grandes coisas, não só por mim, mas por mim, pela minha cultura e pelo mundo. Na verdade, essa é a posição em que estou. Isso é real. Não estou sendo um idiota sobre isso. Eu não pedi isso. Eu trabalhei e essa é a situação. A mulher que me apoia – que eu apoio, o trabalho que – precisa ser uma grande mulher e fazer sacrifícios da mesma forma que o homem está fazendo por ela e por eles, em última análise. Ontem à noite, há duas noites, você não fez isso.

Jabbari: me desculpe

Majors: Você não fez isso, o que foi retirado do plano. E o plano é tudo. Se fosse só você, talvez eu pudesse engoli-lo. Ou eu ia apenas dizer: “Ei, vamos dormir. Só vou dormir, não estou com fome, blá, blá, blá. Porque Grace não está aqui. Por quê? Ela estava bêbada. Por que mais? Ela estava obstruído por tudo o que estava acontecendo.” Multar. Eu posso aceitar isso. Multar

No que diz respeito aos textos, Jonathan Majors ameaça se matar se Jabbari for ao médico para tratar um ferimento na cabeça e mencionar seu nome. O ator estava claramente com medo de que a verdade sobre aquela lesão fosse revelada e decidiu dizer que acabaria com a própria vida. Esse nível de manipulação é provavelmente um dos principais motivos pelos quais nenhuma marca de estúdio gostaria de ser associada ao ator. Nenhuma decisão de nenhum dos seus colaboradores foi tornada pública ainda, mas esta evidência parece definitiva. As coisas não parecem boas para Jonathan Majors e sua carreira. Nenhuma menção oficial a isso por parte Presidente da Marvel Studios, Kevin Feige a partir de agora. Como seria de esperar, TMZ foram os primeiros a conseguir a filmagem e o áudio.