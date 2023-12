Riachuelo ABRE INÚMERAS VAGAS; Saiba cargos, locais e detalhes!

A Riachuelo, famosa rede de lojas que é uma das mais importantes e consagradas do país, está com ótimas opções de emprego disponíveis no presente momento. Dessa maneira, caso você esteja procurando um novo trabalho neste fim de ano, vale a pena analisar a seguinte lista:

Analista Comercial Licenciados Júnior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Controladoria Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Infraestrutura Júnior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Marketing Pleno- São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Negócios – Guarulhos – SP – Efetivo;

Analista de Negócios Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Sistemas Pleno | QA – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista Planejamento – Natal – RN e Híbrido – Efetivo;

Assistente de atendimento – São Paulo – SP – Efetivo: Atender o cliente em todos os pontos de contato; Executar os processos operacionais do crediário; Oferecer o cartão Riachuelo e os produtos financeiros para todos os clientes; Conhecer e buscar o cumprimento de metas estabelecidas;

Assistente administrativo – Vila Velha – ES – Efetivo;

Assistente Administrativo – Foz do Iguaçu – PR – Efetivo;

Consultor de Relacionamento | PCD – Natal – RN – Banco de talentos;

Coordenador de Contratos de TI – Trabalho Remoto – Efetivo: Garantir que a equipe conduza contratação de fornecedores de TI com o melhor custo-benefício possível, utilizando os menores índices de reajustes contratuais disponíveis e legalmente possíveis;

Coordenador (a) de Sistemas | Squad Lead – Trabalho Remoto – Efetivo;

Costureiro(a) – Natal – RN – Efetivo;

Estágio em Psicologia Organizacional – Natal – RN – Efetivo;

Estoquista – São Paulo – SP – Efetivo;

Fiscal Centro Distribuição | CD Manaus – Manaus – AM – Efetivo;

Fiscalização e Segurança de loja – Vila Velha – ES – Efetivo;

Dentre muitas outras.

Saiba mais sobre a Riachuelo

Dando mais detalhes sobre a Riachuelo, é importantíssimo frisar que, além de uma simples loja de roupas, a companhia se define como sendo “moda, varejo, tech, logística, financeira, indústria e o maior ecossistema de moda, lifestyle e produtos financeiros do Brasil!”.

Isto é, com mais de 40 mil funcionários espalhados pelo país, a empresa é sinônimo de estabilidade. Por fim, são mais de 370 lojas ao redor do Brasil e a rede está entre as 100 marcas mais valiosas do país.

Como enviar o currículo?

Bom, como já foi possível verificar a lista de cargos da Riachuelo, basta acessar esse link que você irá automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Para não perder nenhum detalhe dos principais assuntos do país e das melhores oportunidades, é só conferir o NC!