Riber OFERECE EMPREGOS em diversos locais

A Riber, empresa que nasceu de um propósito especial de ser ágil em soluções financeiras, está contratando novos funcionários para compor o seu time. Isto é, antes de falar com mais ênfase sobre a empresa, veja quais são as opções disponíveis e suas respectivas localidades:

Auxiliar Administrativo Comercial Jundiaí – Vaga PCD – Jundiaí – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo Comercial – Campinas – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo Comercial – Ribeirão Preto – SP – Efetivo: Atendimento aos clientes; Triagem de clientes; Ligações e suportes canal 0800; Formalização de propostas digitais; Acompanhamento de propostas; Atendimento de cliente por telefone; Abertura de chamado via movidesk; Pós-venda; Acionamento à clientes;

Auxiliar Administrativo – Corretora – Jundiaí – SP – Efetivo;

Consultor (a) de Vendas – Barretos – SP – Efetivo;

Consultor (a) de Vendas – Botucatu – SP – Efetivo;

Consultor (a) de Vendas – Curitiba – PR – Efetivo;

Consultor (a) de Vendas – Londrina – PR -Efetivo;

Coordenador (a) de Suporte Comercial – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Estagiário (a) Comercial – Santa Cruz da Esperança – SP – Estágio;

Estagiário (a) de Operações – Ribeirão Preto – SP – Estágio;

Operador (a) de Telemarketing – Colina – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de Vendas – Botucatu – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de Vendas – Ribeirão Preto – SP – Efetivo.

Mais sobre a Riber

Sobre a Riber, é legal frisar que a empresa é referência. Não à toa, já são duas décadas de atuação no mercado de crédito, marcados, sobretudo, pelo compromisso, pela ética e pela transparência. Afinal, não foi à toa que conquistou a confiança de mais de 500 mil clientes e que entrou na lista dos 10 maiores correspondentes bancários do Brasil, desde 2009.

Além disso, são mais de 300 colaboradores espalhados por 66 lojas presentes nos estados de São Paulo e do Paraná. Por fim, mais do que crédito, oferece oportunidades: de crescimento, de realização e de prosperidade para aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos, investidores e CLT.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Riber, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar este link para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



