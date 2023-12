Rich Eisen expõe a revelação preocupante de TJ Watt sobre as lutas práticas dos Steelers

J.últimas semanas, o Pittsburgh Steelers estava em uma trajetória sólida com um 7-4 recorde, visando um calendário favorável para o resto da temporada.

Avançando para o presente, a equipe está em uma situação decepcionante 7-7suas aspirações pós-temporada estão por um fio.

Em meio a esse declínio, as especulações sobre o futuro do técnico Mike Tomlin em Pitsburgo surgiram, lançando uma sombra sobre a franquia.

Rich Eisen revela comentários de TJ Watt sobre questões de vestiário

Na sequência do Ladrões’ lutas recentes, vozes dentro da equipe começaram a falar sobre questões internas.

Notavelmente, Minkah Fitzpatrick criticou publicamente o vestiário por seu comprometimento sem brilho.

Rico Eisenem seu programa, compartilhou ideias do craque TJ Watt, revelando preocupações sobre a receptividade de alguns jogadores ao treinamento.

Watt expressou sua descrença de que alguns jogadores não respondem positivamente a Tomlin’s mensagens inspiradoras.

“TJ Watt disse que era ‘selvagem’. Ele usou essa frase, é estranho para ele que alguns dos jogadores ao ouvirem isso [message] não responda de alguma forma em um campo ou em um campo de prática. Ele usou essa palavra, ele [said it was] incrível que alguns deles não queiram praticar, foi o que ele disse. Ou queira praticar de uma maneira que todos deveriam praticar.”

Refletindo sobre a semana passada, TJ Watt observou uma resposta positiva da equipe após críticas construtivas.

“Ele [Watt] disse que na semana passada, todo mundo fez isso. E então você viu o resultado. Agora você pode sentar aí e dizer que Tomlin precisa mudar de atitude. TJ Watt também disse que a geração mais jovem leva as críticas para o lado pessoal. Ele não chamou isso de problema, apenas inferi que era. E então você vê caras em campo como George Pickens recusando contato em uma jogada de corrida”,Eisen disse

No entanto, o sentimento geral permanece preocupante, com Watt destacando que a geração mais jovem tende a levar as críticas para o lado pessoal.

Rumores cercam o futuro de Mike Tomlin

Enquanto Tomlin’s contrato se estende até o final do 2024 temporada, eventos recentes alimentaram rumores de uma possível saída após o 2023 temporada.

Eisenum defensor ferrenho Tomlin no passado, reconheceu a mudança de maré e a possibilidade de separação entre o treinador e a equipa.

O Ladrões’ as ações recentes em campo estão alinhadas com as críticas dos líderes da organização.

Com o mínimo de esforço demonstrado e a falta de comprometimento, surgiram problemas, especialmente entre atores-chave como George Pickens e Diontae Johnson. O desafio reside em colmatar a lacuna entre as críticas e as reacções pessoais dos jogadores mais jovens.

A triste realidade em Pitsburgo é o aparente desrespeito Tomlin’s mensagem de treinamento.

Como a equipe enfrenta a possibilidade de Tomlin’s primeiro abaixo de 0,500 temporada, ex-jogadores repetiram as críticas, sinalizando uma desconexão preocupante dentro da organização.

Enquanto o Pittsburgh Steelers navega na reta final da temporada, incertezas pairam sobre o futuro da franquia.

O drama do vestiário, juntamente com perguntas sobre Tomlin’s influência do coaching, criou um ar de imprevisibilidade.

As próximas semanas determinarão não apenas o destino do time nos playoffs, mas também a direção que a franquia tomará após uma temporada turbulenta.