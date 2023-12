Ringo Starr critica críticos que sugeriram que IA foi usada em nova faixa dos Beatles

Os Beatles‘ lançamento de “Now and Then” após 27 anos sem produzir um single, causou grande rebuliço no música mundo.

A controvérsia surgiu quando especulações sugeriam que a inteligência artificial poderia ter sido usada para recriar Vocais de John Lennonprovocando raiva de Ringo Starr, o baterista do grupo.

Os rumores originaram-se de Paul McCartney supostamente usando IA para isolar Lennon voz de uma gravação anterior para não fabricá-la.

Mais tarde foi esclarecido que a música foi composta e interpretada por Lennon no passado, com McCartney completando o trabalho inacabado de seu ex-parceiro.

Ringo Starr: É uma faixa linda

A verdade é que a música do quarteto de Liverpool tem feito sucesso, ocupando o primeiro lugar nas principais paradas do Reino Unido. No entanto, seu lançamento foi envolto em polêmica devido à ausência dos dois falecidos integrantes do grupo.

Estrela quis resolver a polémica numa entrevista à AARP, onde se manifestou contra aqueles que encorajaram estes rumores, defendendo que nem Paul McCartney, nem ele usaria IA para recriar Lennon voz.

“Houve rumores terríveis de que não era John, mas inteligência artificial, bobagem”, Estrela observado.

“Paulo e eu não teria feito isso. É uma música linda e uma ótima maneira de finalmente fechar essa porta.”