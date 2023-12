RIO DE JANEIRO tem concurso aberto para mais de 200 vagas com iniciais que passam dos R$ 10 MIL

Concurso no estado fluminense oferece oportunidades para candidatos que possuam do nível fundamental ao superior.

202 vagas estão abertas em um novo concurso público para o estado do Rio de Janeiro.

O certame visa contratação de profissionais com nível fundamental, médio/técnico e superior para diversos cargos dentro da administração pública.

A banca responsável pela organização do concurso é o Instituto IBDO.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para a Prefeitura de Silva Jardim, no estado do Rio de Janeiro. Ao todo, são oferecidas 202 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível Fundamental



Você também pode gostar:

Agente administrativo – 1 vaga;

Técnico em controle interno – CR;

Analista previdenciário – 1 vaga;

Contador – 1 vaga.

Poder Executivo do Município de Silva Jardim (Prefeitura) – PMSJ

Atendente de consultório dentário – CR;

Auxiliar de laboratório – CR;

Auxiliar de turma – CR;

Agente administrativo – 6 vagas;

Agente ambiental – CR;

Salário: R$ 2.620,01

Agente comunitário de saúde (MIC 1 a MIC 16) – 10 vagas;

Agente de combate as endemias – CR;

Agente de defesa civil – 2 vagas;

Agente fiscal de saúde pública – CR;

Agente de Tributos – CR;

Agente Fazendário – CR;

Auxiliar de Educação Especial Inclusiva – 47 vagas;

Cuidador – CR;

Guarda Civil Municipal – 4 vagas;

Inspetor de Alunos – CR;

Professor Docente II (1º ao 5º ano) – 9 vagas;

Professor de Educação Infantil – 5 vagas;

Técnico de Controle Interno – CR;

Técnico em Eletroencefalograma – CR;

Técnico em Enfermagem I – 7 vagas;

Técnico em Enfermagem II – 12 vagas;

Técnico em Imobilização – 2 vagas;

Técnico em Radiologia – CR;

Técnico em Segurança do Trabalho – CR;

Advogado – 2 vagas;

Analista Tributário – CR;

Analista Ambiental – CR;

Analista de Controle Interno – CR;

Assistente Social – 6 vagas;

Biólogo – 1 vaga;

Cirurgião Dentista I – CR;

Cirurgião Dentista II – 4 vagas;

Contador Público – CR;

Enfermeiro I – 4 vagas;

Enfermeiro II – 3 vagas;

Engenheiro – 1 vaga;

Engenheiro Agrônomo – 1 vaga;

Farmacêutico – CR;

Fiscal de Tributos – CR;

Fiscal de Atividades Econômicas e Posturas – CR;

Fiscal de Urbanismo – CR;

Fisioterapeuta – CR;

Fisioterapeuta Intensivista – CR;

Fonoaudiólogo – CR;

Geólogo – 1 vaga;

Médico Ambulatorial – 1 vaga;

Médico do Trabalho – CR;

Médico Generalista – 6 vagas;

Médico Plantonista – 6 vagas;

Médico Plantonista Pediatra – 3 vagas;

Médico Veterinário – CR;

Nutricionista – 2 vagas;

Professor Docente I (Ciências) – CR;

Professor Docente I (Educação Física) – CR;

Professor Docente I (Geografia) – CR;

Professor Docente I (História) – 1 vaga;

Professor Docente I (Letras – Inglês) – CR;

Professor Docente I (Letras – Português) – 3 vagas;

Professor Docente I (Matemática) – 2 vagas;

Professor Docente I (Artes) – CR;

Orientador Educacional – 7 vagas;

Orientador Pedagógico – 7 vagas;

Psicólogo – 5 vagas;

Psicopedagogo – 5 vagas;

Supervisor Escolar – 10 vagas.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Silva Jardim – RJ variam entre R$ 1.559,74 a R$ 10.717,11 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Silva Jardim – RJ têm até o dia 31 de janeiro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto IBDO.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 52,00 a R$ 93,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do Instituto IBDO até o dia 28 de dezembro de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para a Prefeitura de Silva Jardim – RJ contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova de títulos de caráter classificatório.

de caráter classificatório. Teste de aptidão física de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Avaliação psicológica de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 10 de março de 2024.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.