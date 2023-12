Rob Gronkowski ataca o personagem de Kadarius Toney enquanto explica suas lutas sem fim

Tele Chefes de Kansas City não estão tendo o tipo de temporada a que estão acostumados desde Patrick Mahomes assumiu como zagueiro titular. A ofensa realmente lutou para mover a bola e marcar pontos.

Uma grande razão para isso tem sido o jogo abaixo da média dos wide receivers do time. Eles não estão aproveitando as oportunidades e alguns deles estão prejudicando ativamente a equipe com quedas e penalidades. Kadarius Toney é um dos culpados.

Rob Gronkowski questiona o amor de Kadarius Toney pelo futebolShow de Up e Adams

Rob Gronkowski chama Kadarius Toney

Ex-tight end All-Pro Rob Gronkowski recentemente falou sobre as lutas de Toney e questionou se Toney está totalmente investido no futebol ou não.

“Kadarius Toney é um fanático por atletismo… mas quando você comete erros caros como esse, dentro e fora, do início ao meio da temporada, ao longo de toda a sua carreira, é como se você simplesmente não fizesse isso. “Eu não amo o jogo de futebol. Você não está lá para ser o melhor companheiro de equipe que pode ser.”

Gronkowski estava falando principalmente sobre os problemas de queda que atormentaram Toney desde que ele entrou na liga. Parece que pioraram muito em 2023. O ex-tight end acredita A cabeça de Toney simplesmente não está totalmente envolvida.

“Esses erros que ele está cometendo deveriam ter sido corrigidos depois da primeira vez. Se você ama o jogo de futebol, você volta para o vestiário, assume a responsabilidade por tudo. não cometa esse erro novamente. Mas quando você continua cometendo erros como esse, você não deve estar muito interessado no jogo.

Toney atualmente tem um 13,2 porcentagem de queda, o que é terrível. Ele parece estar em sua própria cabeça, o que levou a um dos penalidades de impedimento mais caras já vimos há algum tempo. Acabou custando aos Chiefs uma vitória potencial.

Patrick Mahomes furioso com os dirigentes após derrota do Chiefs para o Bills

Algumas de suas quedas foram arrasadoras, incluindo uma em Semana 1 o que resultou em um Escolha seis do Detroit Lions. Os Leões acabaram vencendo os Chiefs por um ponto.

Os Chiefs realmente poderiam usar um Toney focado e motivado para a corrida prolongada. Eles vão achar difícil alcançar o Super Bowl novamente se outro wide receiver diferente Arroz Rashee não avança.